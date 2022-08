Angela Celentano ultime notizie: una segnalazione importante. La foto di oggi

E' arrivata una segnalazione importante dal Sud America per la scomparsa di Angela Celentano. Ecco la foto di come la ragazza potrebbe essere oggi

Ci potrebbero essere delle importanti novità per la vicenda di Angela Celentano la bambina, oggi una dona, scomparsa nell’agosto del 1996. In occasione del nuovo anniversario della scomparsa di Angela, la famiglia ha fatto realizzare una nuova age progression che è stata diffusa on line e sui canali social del programma Chi l’ha visto, che continua a seguire il caso. Non solo. Questo pomeriggio, si è parlato per la prima volta anche di una importante segnalazione che è arrivata in questi giorni. Potrebbe esserci una svolta nel caso? La famiglia Celentano, grazie agli ultimi video diffusi in tutto il mondo, potrebbe davvero avere notizie di Angela? Mamma Maria e papà Catello da sempre sperano che Angela sia stata adottata e che abbia avuto una vita serena ma non hanno mai smesso di credere che un giorno, avrebbero potuto anche riabbracciarla.

Angela Celentano ultime notizie: una segnalazione dal Sud America, è lei?

Cosa sappiamo di questa nuova segnalazione che dimostrerebbe che Angela Celentano è viva e si trova in Sud America? A quanto pare, stando a quanto si legge sui canali social del programma di Rai 3 che tornerà in onda tra circa un mese, sarebbe arrivata una importante segnalazione dall’America Latina. Purtroppo al momento non sappiamo altro su questa pista.

“Il lavoro nostro e dei nostri esperti per portare a casa Angela non si ferma , sono in corso varie attività in ogni settore investigativo e stiamo vagliano diverse segnalazioni interessanti , in particolare una di queste in America Latina sta meritando la nostra attenzione ” queste le ultime notizie sulla segnalazione.

La nuova age progression di Angela Celentano

“Mamma Maria ha pianto vedendo una foto che sembra reale” si legge sulla pagina FB di Chi l’ha visto e sui canali social della famiglia Celentano, la foto che sembra reale è quella di come sarebbe oggi Angela. Una foto dunque, che avrebbe fatto emozionare mamma Maria, che sembra aver riconosciuto in quella immagine il volto di sua figlia. In occasione dell’anniversario della scomparsa, la famiglia ha diffuso una nuova immagine che mostra come potrebbe apparire oggi la bambina diventata una giovane donna. Con un comunicato diramato dall’avvocato Luigi Ferrandino, i genitori “invitano tutti a contribuire alle ricerche” e rendono note verifiche in corso su una segnalazione dall’America Latina che “sta meritando la nostra attenzione”. Continua la campagna lanciata poche settimane a “Chi l’ha visto?” con due nuovi appelli video rivolti a chi cerca in rete le proprie origini familiari.

“Per realizzare questa “age progression” sono stati utilizzati i tratti somatici di tutti i componenti della nostra famiglia, con particolare riferimento alle altre nostre due figlie Rossana e Naomi” si spiega nell’ultimo comunicato della famiglia Celentano.

“Chiediamo a tutti di contribuire alla ricerche“, dicono i Celentano. Gli indirizzi sono: INSTAGRAM ” Angela.Celentano_official “, TIK TOK ” @angela.celentano “, FACEBOOK “Rosa e Naomi per Angela Celentano ” .