I genitori di Angela Celentano a Mattino 5 News: “La ragazza ha i nostri tratti somatici e la voglia”

I genitori di Angela Celentano aspettano di poter avere il test del dna di una ragazza sudamericana che potrebbe essere la loro bambina, oggi 29enne

Federica Panicucci ha aperto la prima puntata di Mattino 5 News, nel suo spazio con una importante novità sulla ricerca di Angela Celentano. La conduttrice ha infatti intervistato i genitori della bambina scomparsa sul Monte Faito 26 anni fa e ha parlato insieme a loro di quelle che sono le novità importanti arrivate dal Sud America. Ci sarebbe una foto, che potrebbe essere quella della loro amata figlia, una ragazza che è stata identificata, e che potrebbe davvero essere Angela. Si attende nelle prossime ore il test del dna che potrebbe dare a Maria e a Catello, tutte le risposte che aspettano da anni.

I genitori di Angela Celentano sono intervenuti in diretta, bello studio di Mattino 5 News, per raccontare le ultime novità e hanno spiegato che grazie alla diffusione dell’age progression, che sarebbe la foto realizzata al computer di come Angela potrebbe essere oggi, sono arrivare molte segnalazioni. Ma una è davvero importantissima. “La segnalazione di questa ragazza merita un po’ più di attenzione” ha detto mamma Maria parlando con Federica Panicucci delle ultime novità arrivare dall’America Latina.

I genitori di Angela Celentano in diretta a Mattino 5 News

Mamma Maria quindi ha aggiunto: “Merita attenzione perchè questa ragazza ha i tratti somatici della nostra famiglia, e perchè ha una piccola voglia sulla schiena, ma non esattamente nello stesso posto di Angela”. “Potrebbe essersi spostata con la crescita la voglia” ha detto la Panicucci. I genitori di Angela hanno confermato. “Sappiamo che negli anni ’90 questa famiglia era in Italia” hanno detto Maria e Catello che sono speranzosi ma allo stesso tempo non si vogliono fare illusioni. L’avvocato della famiglia Celentano ha spiegato che c’è solo una cosa che si può fare per confermare che quella ragazza sia Angela, o per smentire. C’è bisogno del test del dna e si spera che nei prossimi giorni, possa essere fatto. L’avvocato inoltre spiega che la famiglia Celentano sta svolgendo indagini in forma privata, in modo che le tempistiche, senza il coinvolgimento delle autorità, possano essere più rapide e si arrivi prima a capire se davvero quella ragazza, possa essere Angela, che oggi avrebbe 29 anni.

Papà Catello ribadisce : “Noi non vogliamo stravolgere la sua vita, vogliamo solo farle sapere che l’abbiamo sempre cercata e che ci siamo sempre stati.”