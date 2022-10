Andreea Rabciuc e l’inquietante post della ragazza che era con lei quella notte

Che fine ha fatto Andreea Rabciuc? Sui social una inquietante canzone che sembra raccontare la sua storia

Che cosa ha voluto dire la ragazza che era insieme ad Andreea Rabciuc la notte della famosa litigata tra la ventisettenne e il suo fidanzato Simone, con il post pubblicato il 14 marzo e poi cancellato dai social? Era un messaggio per qualcuno? Se ne è parlato nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 12 ottobre 2022, con Federica Sciarelli tornata a parlare di questa triste vicenda. Sette mesi dopo, si cerca ancora Andreea, mentre il suo fidanzato Simone Gresti, unica persona indagata, continua a credere che la ragazza sia viva e che lo dimostrerebbero i movimenti sui suoi profili social. Una tesi alla quale probabilmente non crede la procura che nelle ultime ore ha iniziato delle nuove ricerche, si cerca però un corpo, non una donna viva. Ma Simone continua a essere convinto della sua tesi e per il momento non commenta quella canzone che la sua amica, la ragazza con cui la notte in cui Andreea è scomparsa, andò a prendere le birre, lasciando la Rabciuc con un altro uomo. Quella ragazza poche ore dopo la scomparsa di Andeea pubblica sui social il brano dal titolo “Jilly’s on smack”. Potrebbe essere una semplice casualità, ma se lo è stata, perchè eliminare il post successivamente? E come mai scegliere proprio, poche ore dopo la scomparsa di Andreea, un brano in cui si parla di una ragazza “arrivata al settimo cielo ” per aver fatto uso di droghe?

Vi mostriamo il brano di questa canzone, tradotto in italiano, per farvi notare, come hanno fatto i giornalisti di Chi l’ha visto, le tante similitudini tra questa canzone e la storia di Andreea.

Jilly è in smack, e lei non tornerà No, Non tornerà, per le vacanze. Jilly è in smack, e lei non tornerà No, Non tornerà, per le vacanze. Jilly ha lasciato casa È andato a prendere il suo osso Ha fatto il suo Nel mercato Ora Jilly è in smack, e lei non tornerà No, Non tornera’. Per queste vacanze Ora Jilly è in smack, e lei non tornerà No, Non tornera’. Per le vacanze Jilly aveva un sorriso Che ha attraversato più di un miglio Lei lo ha lasciato in piedi nei corridoi Della grande parata Jilly ha sempre telefonato a sua madre Inviato via email ogni giorno a suo fratello Til ha preso un amante drogato E cominciò a svanire Ora Jilly è in smack, e lei non tornerà No, Non tornera’. Per le vacanze Jilly è in smack e lei non tornerà No, Non tornera’. Per le vacanze Jilly è in smack e lei non tornerà No, Non tornera’. Per loro holidaaays

Su parla di una ragazza che è andata via e non tronerà ( si capisce che potrebbe essere morta a causa della droga). Una ragazza che aveva sempre chiamato sua madre, e che non lo farà più. Di una gagazza che è stata presa da un amante drogato.

Che fine ha fatto Andreea Rabciuc?

Ci sono altre persone coinvolte in questa storia? C’è qualcuno che conosce dei dettagli che potrebbero essere utili per capire dove è andata Andreea quella mattina. Si è allontanata e poi? Qualcuno le ha dato un passaggio? E’ stata rintracciata dai suoi amici?