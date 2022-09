Andreea ancora scomparsa nel nulla, il suo fidanzato ride in diretta. Pubblico di Chi l’ha visto indignato

Al pubblico di Chi l'ha visto l'atteggiamento di Simone non è piaciuto: quelle risate in diretta, sconvolgono

Nella puntata di Chi l’ha visto in onda il 21 settembre 2022, Federica Sciarelli è tornata a parlare della scomparsa di Andreea Rabciuc, la 27enne scomparsa nel nulla dalla provincia di Ancona a marzo. Sono passati più di sei mesi e della ragazza non ci sono tracce. Diverse segnalazioni, tutti verificate, che non hanno portato a nulla. Il fidanzato di Andreea, a oggi il solo indagato con l’accusa di sequestro di persona, continua a pensare che lei sia viva e che gli stia facendo solo un dispetto. Che se ne sia andata ma che in realtà si stia nascondendo, come dimostrerebbero alcuni movimenti social che a suo dire, ci sarebbero stati anche nelle ultime settimane. Va detto, che i legali di Simone, hanno ribadito di aver verificato ogni pista, senza però trovare nessuna evidenza del fatto che Andreea stia usando i suoi social. Profili dei quali tra l’altro, il suo fidanzato, conosceva anche le password.

Questa storia è complicata e se da mesi non si hanno notizie della ragazza, un motivo ci sarà tanto che la madre della giovane, ha fatto sapere ai giornalisti di Rai 3 di essere sempre più triste, di essersi ormai convinta che sua figlia non sia in vita. Simone però ribadisce: “Io non le ho fatto nulla, noi non le abbiamo fatto nulla e non ho nessun motivo di credere che ad Andreea sia successo qualcosa. Io penso che sia ad Ancona”. Simone sorride, scherza anche con due amici in diretta e Federica Sciarelli lo rimprovera. “Io lo so che voi magari siete in un bar, magari avete bevuto qualche bicchiere in più ma qui stiamo parlando del dolore di una madre che pensa che sua figlia sia morta” ha detto la conduttrice di Chi l’ha visto.

Nessuna traccia di Andreea a sei mesi dalla sua scomparsa

Anche il pubblico di Chi l’ha visto si è detto via social, infastidito dell’atteggiamento di Simone. Molti però hanno fatto notare che forse, se l’uomo continua a essere invitato nel programma, è per fargli dire delle cose che magari altrove non direbbe, con la speranza che possa lasciarsi scappare qualcosa. Ma Simone continua per la sua strada, senza mai tradirsi, senza dire nulla che possa smentire la sua tesi. Andreea se n’è andata in modo volontario e nessuno le ha fatto del male. E se così fosse, perchè non avrebbe fatto almeno anche solo una telefonata alla sua mamma?