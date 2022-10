Buon compleanno Denise Pipitone: gli auguri social della famiglia

Da 18 anni Denise Pipitone festeggia il suo compleanno lontano da Piera Maggio e del suo papà ma non mancano gli auguri dalla famiglia

E’ un altro compleanno senza un abbraccio. E’ un altro compleanno senza Denise Pipitone a spegnere le candeline davanti a mamma e a papà. La speranza di Piera Maggio e di suo marito è quella che in ogni caso, in un posto qualsiasi del mondo, Denise possa comunque festeggiare con la sua nuova famiglia, con le persone che le vogliono bene. Quest’anno, a spegnere le candeline per Denise, anche la piccola nipotina, la figlia di suo fratello Kevin. Piera è diventata nonna, una nuova gioia nella sua vita, un piccolo momento di felicità dopo tanta sofferenza. E la bambina, la sua nipotina, che è nata a pochi giorni di distanza di Denise, un segno del destino.

E’ il compleanno di Denise Pipitone: gli auguri sui social

Sulle pagine ufficiali, i familiari di Denise Pipitone le hanno mandato questo messaggio: “18 anni dalla tua assenza, senza coccole e abbracci. Denise sei nel cuore di chi ti ama veramente.

Buon Compleanno Denise, ovunque tu sia . La tua famiglia

Papà Pietro & Mamma Piera

Kevin & Brigitte“.

Un dolce augurio al quale si sono aggiunti ovviamente, migliaia di utenti che in questi anni hanno sempre dimostrato il loro affetto alla famiglia di Denise Pipitone. Perchè Denise in fondo, è figlia di tutti. La speranza che prima o poi si palesi e racconti la sua storia, è in tutti. La speranza che abbia fatto una buona vita, anche se lontano dalla sua vera mamma, è quella che permette a chi le vuole bene e la ama, di credere che ci sarà un finale diverso in questa complicata storia. “Auguri Denise ogni anno il mio desiderio è che sia l’ultimo che la tua mamma e tu passiate lontane sarebbe un regalo oltre che per voi per tutti noi un abbraccio forte” scrive una signora sui social. Un pensiero che è quello di tutte le persone che in questi anni, sono state accanto a Piera nella sua battaglia. Contro il silenzio, l’omertà, l’ingiustizia e con la speranza che prima o poi, Piera possa conoscere la vera storia della sua bambina, oggi una donna di 22 anni.

Piera Maggio ha scritto un libro per la sua Denise