La storia di Pietro che inscena la sua morte, dopo 6 mesi chiama Chi l’ha visto. Scappato dai debiti

Ha inscenato la sua morte, è scomparso per mesi. Ha lasciato solo debiti a sua moglie che oggi non può perdonarlo. La storia di Pietro raccontata a Chi l'ha visto

E’ una storia complicata quella di Pietro o forse più semplice di quello che si poteva immaginare. Sua moglie Katia da sei mesi lo cerca, pensa disperata all’inizio, che possa essere caduto in montagna, che possa aver avuto un incidente e che sia morto. Lancia appelli in tv, si rivolge a Chi l’ha visto. Le forze dell’ordine che seguono il caso, a Trento, la rassicurano in qualche modo. Ci sono immagini che riprendono Pietro vivo e vegeto, ci sono immagini di lui su un bus. Nessun incidente, Pietro non è morto. Continua a non farsi sentire ma la polizia non può indagare: è scomparso in modo volontario. Poi la svolta: Pietro contatta la redazione di Chi l’ha visto, dice di voler raccontare la sua versione dei fatti per spiegare a sua moglie cosa è accaduto.

La verità di Pietro

Pietro ha due figli, avuti da una precedente relazione. Federica Sciarelli, nella diretta del 21 dicembre, spiega che le cose sono complicate anche con la sua ex. Poi Pietro si sposa, nell’era del covid. Vive in Germania con la sua Katia. Il lavoro non decolla e le cose non vanno come lui si aspetta. Pietro però non ne parla, a raccontare delle difficoltà economiche è la conduttrice di Chi l’ha visto. Pietro invece dice di aver pensato di andare via, per lasciare liberi i suoi figli, per lasciare libera Katia. Ha organizzato tutto ma ha commesso diversi errori. E quando il giornalista gli chiede se non ha pensato al fatto che Katia avesse potuto anche compiere un gesto estremo, dice che lo ha escluso. Poi dice di amarla, che è la donna migliore al mondo. Ma non può tornare indietro. Da sei mesi non lavora. Non è dato sapere come viva.

Katia non lo perdona: non si scappa lasciando i debiti

Katia ascolta tutto e sorride in modo amaro. E’ delusa, amareggiata ma non accetta questo racconto. Perchè Pietro non ha solo mentito; non ha solo distrutto la sua famiglia dilaniata dal dolore ( per mesi hanno creduto che fosse morto). Ma ha anche cambiato per sempre la sua vita a causa dei debiti. Tanti soldi, tanti debiti ai quali Katia in qualche modo, sta facendo fronte. Katia non accetta le parole di Pietro, non accetta di sentire che la ama. “Per me l’amore è altro ” dice rassegnata a Chi l’ha visto.