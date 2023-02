Non è Angela Celentano la ragazza venezuelana rintracciata dalla famiglia: test negativo

Purtroppo non ci sono buone notizie per la famiglia Celentano: Angela continua a essere una ragazza scomparsa

Abbiamo davvero sperato tutti fino alla fine che la ragazza rintracciata in Sud America potesse essere Angela Celentano ma purtroppo, anche questa volta, mamma Maria e papà Catello, hanno ricevuto notizie non buone. Non è infatti Angela la ragazza venezuelana che in queste settimane è entrata in contatto con i familiari di Angela Celentano. Dopo le segnalazioni arrivate, e alcune evidenti somiglianze tra la ragazza e la Celentano, i parenti di Angela hanno chiesto di poter fare il test del dna. La ragazza si è sottoposta qualche giorno fa al test e sono arrivati oggi i risultati. Risultati che spengono le speranze: quella ragazza non è Angela Celentano.

E’ infatti negativo il test del Dna sulla giovane sudamericana che si riteneva potesse essere la ragazza sparita il 10 agosto 1996 sul Monte Faito (Napoli) quando aveva appena 3 anni. Questa pista sembrava poter essere davvero quella giusta. E i genitori di Angela, seppur non facendosi troppe illusioni, nelle ultime interviste avevano spiegato cosa li portava a credere che la loro bambina potesse essere davvero quella donna che vive così lontano. Purtroppo, anche questa volta, un buco nell’acqua.

Test del dna negativo: non è Angela Celentano la ragazza venezuelana

«Purtroppo non vi è corrispondenza genetica con quello dei genitori» è quanto si legge nel comunicato dell’avvocato Luigi Ferrandino e del team di consulenti. Per mamma Maria e papà Catello è l’ennesima speranza infranta di riabbracciare la loro figlia sparita nel nulla quasi 27 anni fa. Le parole dell’avvocato Ferrandino, legale della famiglia Celentano, che coordina una squadra di consulenti composta dall’avvocato Enrica Visconti, dal generale Luciano Garofano e dal social team della “Manisco World”, presieduto da Virginia Adamo, non lasciano scampo ad equivoci

Il team legale ha anche fatto sapere che si andrà ovviamente avanti nelle ricerche. Si invita chiunque avesse delle notizie o delle segnalazioni a parlare, perchè ogni piccola testimonianza, anche quella che potrebbe sembrare meno significativa, potrebbe invece aiutare la famiglia a rintracciare, quasi 20 anni dopo, Angela.