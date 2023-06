Home » Persone Scomparse » Si cerca ovunque la piccola Cata scomparsa da ieri a Firenze: ha 5 anni, le ultime Persone Scomparse Si cerca ovunque la piccola Cata scomparsa da ieri a Firenze: ha 5 anni, le ultime Redazione UltimeNotizieFlash E' scomparsa nel nulla la piccola Cata ieri pomeriggio a Firenze: si cerca ovunque ma soprattutto in zona Novoli. Le ultime notizie

Sono ore di ricerche disperate quelle che la famiglia della piccola Cata sta vivendo. Decine le persone impegnate nella ricerca della bambina dopo una notte di angoscia e paura per la famiglia di Cataleya. Ha soli 5 anni ed è scomparsa nel nulla la bimba di origini peruviane. L’ultima volta è stata vista nei pressi dell’ex hotel Astordi Firenze, dove al momento vivono diverse famiglie che lo hanno occupato. E’ stata la mamma ad accorgersi che la piccola Cata non c’era più e a denunciare la scomparsa alle forze dell’ordine di Firenze. Ma della bambina, da ore, non ci sono più tracce. Sembra essere scomparsa nel pomeriggio di ieri.

La piccola Cata scomparsa il 10 giugno da Firenze: le ultime notizie

La piccola vive con la madre nell’ex Hotel Astor, al momento occupato da diverse famiglie: a scoprire la scomparsa è stata la stessa madre rientrando dal lavoro. Le ricerche della piccola – che secondo quanto riferito sui social dai suoi parenti indossava una polo bianca e pantaloni viola – si sono concentrate nell’area di Novoli . Ma dopo una notte di ricerche, non ci sono novità neppure questa mattina.

I militari hanno più volte controllato lo stabile e le vie d’intorno, anche con l’aiuto di due unità cinofile, una della Vab e l’altra dell’Arma fatta arrivare appositamente da Milano.

L’analisi delle telecamere per cercare Cata

Bisogna ancora determinare, anche attraverso un’analisi approfondita delle immagini catturate dalle telecamere della zona, se la piccola si sia allontanata dallo stabile. Durante tutta la notte, la madre della bambina ha seguito il corso delle ricerche, rimanendo in strada o sulla porta del palazzo insieme ad altre persone dello stesso paese.

Secondo quanto riportato da persone vicine alla bambina, ieri, prima di scomparire, Cataleya si trovava nel palazzo dove viveva mentre la madre era al lavoro. Quando la donna è tornata a casa, non ha trovato la piccola. Sembra che poco prima di scomparire, la bambina avesse avuto una disputa con altri bambini.

La famiglia di Cata ha anche reso pubblica una sua foto per favorire le ricerche. Si spera infatti che questa mattina possano arrivare delle segnalazioni.