Buone notizie da Olbia: ritrovati Karol e Giuseppe

Ci sono buone notizie dalla Sardegna: Karol e Giuseppe dopo dieci giorni di allontanamento da casa sono stati trovati. Erano a Olbia: ecco le ultime notizie

Ci sono finalmente buone notizie dalla Sardegna, dopo dieci giorni di ansia e paura, Karol e Giuseppe sono stati ritrovati. Lasciare l’isola senza documenti e senza essere segnalati non è cosa facile per due minori e infatti, da quello che si apprende, i due ragazzini non si sono mai allontanati molto da casa. Stanno bene e sono stati trovati a pochi chilometri dalla cittadina in cui le due famiglie dei minori da giorni lanciano appelli. I due ragazzi al momento sono in commissariato a Olbia. I genitori hanno spiegato che stanno bene senza aggiungere altri dettagli. La mamma di Karol ha commentato la notizia: “Per noi questa è la fine di un incubo”.

Da dieci giorni le ricerche proseguivano incessantemente e venerdì era entrato in azione anche un elicottero che ha sorvolato a lungo la città. Si era alzato in volo “Fiamma”, l’elicottero dislocato al 10° nucleo elicotteri carabinieri di Olbia. Tutte le segnalazioni che finora erano giunte al commissariato di Olbia, guidato dal vice questore Raffaele Bracale, che si è occupato delle ricerche, erano state verificate e pare che i due ragazzi siano stati trovati seguendo i movimenti di alcuni amici che avevano il compito di portargli il cibo nel nascondiglio che avevano scelto.

In questi giorni sono stati ascoltati anche gli amici di Karol e Giuseppe che però non hanno voluto dire molto tanto che i genitori di entrambi, hanno parlato di un vero e proprio muro di omertà. Avevano ragione, visto che in questa storia, Karol e Giuseppe, erano aiutati proprio da alcuni coetanei. Non sappiamo ancora per quale motivo Karol e Giuseppe si sono allontanati da casa, senza dare notizie per dieci giorni. Qualcuno aveva ipotizzato che i due si fossero messi in un brutto giro, e che avevano un debito con un adulto.