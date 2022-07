Sondaggi politici elettorali ultime notizie: i numeri di fine luglio

Verso le elezioni politiche: le ultime notizie sui sondaggi, i numeri di fine luglio 2022

La campagna elettorale è entrata nel vivo verso la data del 25 settembre 2022, quando i cittadini si recheranno a votare. Cosa dicono oggi i sondaggi politici elettorali? Le ultime notizie di fine luglio arrivano dal sondaggio Quorum/YouTrend per SkyTg24. A guidare la classifica, al momento, è Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia, che risulta essere il primo partito. Subito dopo si piazza il Partito democratico. Si parla, infatti, di un testa a testa. Cade in basso il Movimento Cinque Stelle, che ormai è sceso sotto il 10%. Sembra che i cittadini non abbiano intenzione di affidare il proprio Paese a Giuseppe Conte, dopo la caduta del governo di Mario Draghi.

Sondaggi politici elettorali: Meloni e Pd guidano la classifica

Pare ormai che le elezioni anticipate, dovute alla caduta del governo Draghi, vedano come unici protagonisti Fratelli d’Italia e Partito democratico. Nei sondaggi politici, come già indicato, il primo posto se lo aggiudica Giorgia Meloni, ma di poco. Il suo è il primo partito con il 23,8%. Non resta di molto indietro il Partito democratico, che conquista il 22,5%. Subito dopo seguono la Lega con il 13,4% e il Movimento 5 Stelle con il 9,8%. Com’è possibile notare, il “partito di Giuseppe Conte”, così definito da Luigi Di Maio, abbia perso parecchi consensi con la caduta del governo Draghi, scendendo sotto la soglia psicologica del 10%. Intanto, i sondaggi mostrano il primo dato di Insieme per il futuro, che ha raccolto solo il 2,6% di consensi.

E ancora, Forza Italia guadagna l’8,3%, Azione e +Europa il 4,9%, Sinistra italiana/Europa Verde il 4,2%, Italexit il 2% e Italia Viva 1,9%. I sondaggi politici elettorali guardano anche i dettagli delle coalizioni e le leadership. Per l’86,4% degli elettori di centrodestra dovrebbe conquistare il ruolo di presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Ma tutto potrebbe cambiare in base alla strada che deciderà di percorrere il Partito democratico: una nuova alleanza con il M5S o raccogliere forze di centro e sinistra. In qualunque caso, è impossibile non notare che la coalizione del centrodestra Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia e le forze minori avrebbero comunque un enorme vantaggio. Infatti, tutti insieme raccoglierebbero il 45% dei consensi o il 48,1%.