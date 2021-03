Marketing e social: la chiave per una strategia vincente secondo Nicola Sangiorgi

Quanto è importante fare marketing anche usando i social e perchè le imprese dovrebbero scegliere i affidarsi a una agenzia che possa curare nel migliore dei modi questo aspetto? Ne abbiamo parlato con Nicola Sangiorgi della All Service una web agency tra le migliori del Nord Italia, che si occupa proprio di questo genere di servizi marketing . Spesso chi ha una attività commerciale, o anche un sito e-commerce, pensa che si possa vendere on line semplicemente affidandosi alle proprie conoscenze. Ma in realtà la presenza di un team di esperti è sempre necessaria. Serve per garantire una crescita costante, l’arrivo di clienti da tutte le regioni del nostro paese e anche dall’estero ( in base ai prodotti che si vendono). Ed è per questo che non ci si può improvvisare in questo settore ma è necessario rivolgersi agli esperti che studiano i flussi, che studiano il mercato e sanno come gestire al meglio il lato marketing social delle vendite.

ALL SERVICE è una Web Agency con sede a Brescia specializzata in strategie di marketing digitali che hanno un unico obiettivo: aiutare imprenditori e aziende a incrementare il proprio bacino di contatti, le proprie vendite sui canali online e offline e, di conseguenza, il proprio fatturato. Ma come funziona questo genere di marketing e quanto i social possono essere utili per una strategia di crescita che dia i suoi frutti?

Intervista a Nicola Sangiorgi di All Service

Nel nostro paese, fare marketing ancora oggi, non è semplice. Siamo molto indietro rispetto ad altri posti del mondo. Eppure nell’ultimo anno, tutte le attività sul web sono state fondamentali, è servita questa pandemia per cambiare le cose.

Sicuramente l’Italia rispetto al resto del mondo ed in particolare modo rispetto a Stati Uniti e Australia è molto indietro sia come digitalizzazione aziendale sia come numero di acquisti on line da parte degli utenti. Credo che questa pandemia abbia cambiato in qualche modo questa situazione e finalmente anche gli italiani si sono aperti maggiormente al mondo del web.

Quando si parla di marketing e social, c’è spesso diffidenza, a volte non si capisce quanto invece questo strumento possa essere fondamentale.

Molti titolari di aziende considerano il marketing social come un tentativo per trovare forse qualche cliente nuovo, diffidando molto da questi investimenti pubblicitari. Io penso che il marketing social sia fondamentale nel 2021 e soprattutto penso che possa veramente, se fatto bene, far crescere in maniera esponenziale un’azienda aprendole nuove opportunità di business.

Ed è anche per questo motivo che ancora oggi, il ruolo degli influencer ( quelli veri) viene guardato con sospetto mentre si può definire a tutti gli effetti un lavoro.

Sicuramente esistono molti “falsi influencer”, ma ne conosco anche parecchi che lo fanno per lavoro e possono portare risultati reali alle aziende che credono ed investono utilizzando i loro profili social. Soprattutto in Italia l’influencer marketing può essere un buon investimento per far fruttare le vendite on line tramite gli e -commerce.

Quale differenza notate nell’uso di Facebook e Instagram per le vendite on line?

La nostra società innanzitutto prima di stipulare un contratto con un nuovo cliente effettua una dettagliata analisi di mercato sul tipo di attività svolta al fine di capire se sia meglio sponsorizzarla su entrambi i social o se puntare maggiormente su uno in particolare.

Che consigli daresti a chi si approccia oggi in questo mondo che ha sempre qualcosa di nuovo da sperimentare

Consiglio vivamente a non aver paura ad investire nel mondo del web, nei limiti del proprio budget pubblicitario, perché a oggi tenendo in considerazione anche la fase il lock down, essere più visibili sull’on line è fondamentale per raggiungere clienti nuovi e non rischiare di perdere troppa visibilità. Le migliori aziende a livello mondiale si stanno costantemente digitalizzando per cui è di fondamentale importanza restare al passo con i tempi.

Pensi che questo anno, così tormentato, possa aver contribuito a evidenziare l’importanza del marketing on line



Sicuramente quest’anno il marketing on line ha evidenziato la sua importanza, sempre più persone hanno iniziato ad acquistare sul web incrementando notevolmente gli acquisti on line. Nonostante la crisi mondiale molte aziende hanno incrementato i fatturati e le vendite tramite l’utilizzo di e-commerce e sponsorizzate sui social network e suo motori di ricerca.

La tua azienda come si approccia ai nuovi clienti e che cosa offre ?