La lettera di Nedad Romovic per Davide Astori: “Sei stato una persona speciale”

Sono davvero tantissimi i messaggi di affetto , di stima e di dolore che sono arrivati nelle ultime ore dopo la notizia della morte di Davide Astori. Tanti i colleghi, compagni e amici che hanno scelto di condividere sui social un messaggio per Davide che è venuto a mancare a 31 anni. Tra gli altri, anche Nedad Romovic che ha deciso di scrivere una breve lettera per il suo ex compagno. Anche Buffon ha scritto per Davide un lungo messaggio sui social. Dalle parole di tutte le persone che hanno conosciuto Davide emerge il ritratto di un ragazzo speciale, un giovane dai grandi valori, un uomo di altri tempi come se ne incontrano pochi oggigiorno. Leggiamo il testo della lettera dell’ex compagno di Davide Astori.

ECCO LA LETTERA CHE L’EX COMPAGNO DI DAVIDE ASTORI HA SCRITTO E PUBBLICATO SUL SITO DEL CHIEVO E SUI SOCIAL

Davide, amico mio…

C’è poco da dire.

Sei stato una persona speciale.

Era un onore giocare al tuo fianco.

Era un onore stare in tua compagnia.

Davide eri una delle persone più intelligenti che abbiamo mai visto.

Ti dico solo che ci vediamo di nuovo e prendiamo un altro bicchiere di vino insieme!

E mi piacerebbe davvero che tu mi aspetti quando arriva la mia ora.

Soprattutto tu.

Tuo amico,

Nenad

