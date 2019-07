Savona, donna uccisa al karaoke: l’ex marito l’ha fatto solo per soldi

In questi giorni Savona è stata scossa dalla terribile vicenda della donna uccisa al karaoke dall’ex marito. Ma perché quell’uomo ha aperto il fuoco in un locale, in mezzo alle persone? Il movente non sarebbe passionale, come era stato ipotizzato in un primo momento, ma solo ed esclusivamente economico. Questo è quanto emerso dall’interrogatorio dell’assassino, Domenico Massari, 54 anni, che sabato sera ha sparato alla ex moglie Deborah Ballesio, 39 anni.

SAVONA, DONNA UCCISA AL KARAOKE: ECCO QUALI SONO LE ACCUSE CHE PENDONO SU DOMENICO MASSARI

Nelle scorse ore l’assassino di Deborah, l’ex marito Domenico, si era costituito davanti al carcere. Lo aveva fatto in maniera plateale, sparando in aria alcuni colpi di pistola per attirare l’attenzione. E’ dunque stato messo in manette e interrogato nel corso della giornata di ieri. Il colloquio è durato circa due ore e sono emerse le reali cause che hanno portato all’omicidio dell’ex moglie del 54enne.

Massari è stato sentito dal pm Chiara Venturi in procura a Savona, e insieme a lei erano presenti anche Ubaldo Pelosi, procuratore capo, e Rosalba Garello, capo della Squadra Mobile. Sull’uomo pende l’accusa di omicidio premeditato nei confronti della ex moglie Deborah, e di lesioni aggravate per aver ferito una bambina e altre due donne nel corso della sparatoria. Inoltre è accusato di ricettazione per la pistola che aveva con sé, risultata rubata, e anche di porto illegale di armi.

OMICIDIO DEBORAH BALLESIO, L’EX MARITO PARLA DEL MOVENTE: COVAVA DEL RISENTIMENTO PER QUESTIONI LEGATE AI SOLDI

Nel corso dell’interrogatorio, l’assassino ha ricostruito l’accaduto e ha confessato di aver ucciso Deborah. Il movente è economico e non passionale. La donna, a detta di Massari, lo avrebbe lasciato senza nulla. Inoltre dei soldi sarebbero stati investiti per aprire il night. L’uomo per diversi anni avrebbe covato del risentimento fino ad arrivare al terribile omicidio di sabato sera, quando ha sparato tra la folla. Non si è detto però pentito di aver ucciso la moglie, ma solo di aver ferito persone innocenti. Per questa ragione ha deciso di costituirsi nella serata di domenica, quando si è recato davanti al carcere sparando in aria dei colpi per farsi notare.

La sparatoria è avvenuta nella serata di sabato scorso presso il ristorante acquario, mentre era in corso il karaoke. Domenico Massari è entrato e ha detto, rivolgendosi alla ex moglie, le seguenti parole: “Ti ricordi di me?“. Dopodiché ha sparato più volte. Diversi colpi di pistola hanno raggiunto la 39enne, non lasciandole scampo, mentre altri proiettili hanno colpito tre persone presenti, ferendole.