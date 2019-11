Partinico, parla la moglie dell’uomo che ha ucciso Ana, la sua amante incinta: “Non lo abbandono”

E’ davvero forte la testimonianza di Maria, la moglie dell’imprenditore siciliano che ha ucciso la sua amante. Ci si aspettava forse una presa di posizione diversa ma invece la donna, intervistata oggi dai giornalisti di News Mediaset ( i servizi sono andati in onda nei vari Tg dell’ora di pranzo) si è schierata dalla parte del marito. Ha scoperto che aveva una amante, ha scoperto di esser stata tradita ma cosa peggiore ha scoperto che al suo fianco aveva un assassino. Questo però non le fa cambiare idea, e la sua posizione resta chiara. “Mi potete dire tutto quello che volete, ma è mio marito, è il padre dei miei figli e non rimarrà solo. Pagherà”. Queste le parole di Maria, la moglie di Antonio Borgia, l’imprenditore di Partinico (Palermo) che ha ucciso a coltellate e bastonate la giovane amante incinta.

PARLA LA MOGLIE DI BORGIA: NON LO ABBANDONO

“Nella sua passata vita non è mai stato un orco” ha detto. “Non so spiegarmelo altrimenti è stata una giornata di follia “. Il 23 novembre l’uomo ha dato appuntamento alla giovanissima amante Ana Maria di Piazza, 30 anni, madre di un bimbo di 11 e, secondo i primi risultati dell’autopsia, incinta di tre mesi. L’uomo le ha dato un appuntamento, dice che lei gli aveva chiesto dei soldi. Dopo aver consumato un rapporto sessuale con lei, ci sarebbe stata una lite. Prima l’avrebbe accoltellata ferendola al ventre, e mentre lei cercava aiuto, continuano a urlare di essere incinta, lui la colpiva ancora. Poi Ana sarebbe salita con lui nel furgoncino pensando di averlo convinto ad andare in ospedale ma Borgia non voleva prendersi cura di lei. L’ha picchiata, l’ha colpita in testa con un bastone e poi l’ha sgozzata; ha abbandonato il cadavere insanguinato sulla Statale 113. Un video estrapolato dalle riprese della sorveglianza privata di una delle abitazioni, mostra la povera Ana mentre supplica: “Fermati, sono incinta, io ti amo!”.

Pare che negli ultimi tempi l’uomo insistesse nel voler lasciare tutto e andare a vivere in America. “Mi pento di non aver insistito perché sarei riuscita a farlo parlare e tutto questo non sarebbe successo” dice la moglie dell’imprenditore, oggi in carcere. “Mi potete dire tutto quello che volete, ma è mio marito, è il padre dei miei figli e non rimarrà solo. Pagherà. Chiedo scusa ad Ana Maria, al bambino a tutto il mondo per quello che è successo, non è giustificabile“.

La moglie di Borgia dice che non era mai successo prima, sintetizza la cosa come un giorno di follia ma le cose stanno in modo diverso; anni fa l’imprenditore era stato denunciato dalla prima compagna per maltrattamenti. La donna in ogni caso parla dei 18 anni durante i quali lei è stata al fianco di suo marito.