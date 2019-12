Incidente a Ponte Milvio, le urla di Pietro dopo aver travolto Gaia e Camilla: “Sono passato con il verde”

E’ una vera tragedia, quando muoiono due ragazze di sedici anni e viene coinvolto un ragazzo di 20, che avrà per sempre la vita distrutta, non si può parlare che in questi termini. Le indagini ci racconteranno quello che è successo davvero a pochi passi da Ponte Milvio. Ci diranno se Camilla e Gaia sono passate con il rosso senza rendersene conto sotto la pioggia, ci diranno se davvero Pietro Genovese passando con il verde non le avrebbe potute vedere a causa di un’altra macchina che avrebbe in qualche modo ostruito la sua visuale. E ci diranno anche se Pietro quella macchina poteva guidarla, sarebbe infatti risultato positivo a test per droga e alcol. Ma per il momento ciò che resta è il dolore di tre famiglie. I genitori di Camilla e Gaia non potranno mai più abbracciare le loro piccole. Stavano rientrando a casa, spiegano gli amici. Una delle due ragazze aveva mandato un messaggio alla mamma dicendo che sarebbe rientrata entro pochi minuti. Purtroppo da quella porta non torneranno.

Ed è chiaramente distrutta anche la famiglia di Pietro: per la morte di due giovanissime ragazze ma anche per il destino di un ragazzo di 20 anni che rischia adesso di passare 18 anni della sua vita in carcere per omicidio stradale.

GAIA E CAMILLA TRAVOLTE E UCCISE NELL’INCIDENTE DI PONTE MILVIO: LE NOVITA’

Secondo quanto riporta Il Messaggero questa mattina, Pietro avrebbe urlato dopo l’incidente: “Sono passato con il verde, non le ho viste“. Il giovane infatti si è fermato dopo l’impatto. Era sconvolto, raccontano i testimoni. Ora non parla, il suo avvocato dice che è in uno stato confusionale, che non riesce a capacitarsi di quanto sia accaduto.

La sorella di Pietro, sempre al Messaggero, racconta quello che il giovane ricorda: “Non ha bevuto né fumato, non era al telefono (che è stato requisito per analizzare se nei momenti prima fosse stato distratto dallo smartphone, ndr)”. “C’era il verde – ribadisce la ragazza – ed è passato com’è giusto che sia“. Pietro in quei momenti infernali è “rimasto sotto la pioggia in lacrime, aspettando i soccorsi e i miei genitori. Siamo distrutti per quelle povere ragazze“.

