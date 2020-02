Bimbo abbandonato nella carrozzina a Roma: arrestata la madre era su un treno

Le immagini della donna che lascia la carrozzina in strada, con dentro un bambino, hanno fatto ieri il giro di tutte le testate on line. La storia raccontata è quella di una donna che vestita di scuro, con il cappuccio in testa, abbandona un bambino lasciandolo in strada nel passeggino. Siamo a pochi metri dalla stazione Termini, una strada trafficata tanto che subito, alcune passanti, segnalano la cosa alle forze dell’ordine. Non è difficile quindi trovare, pochi minuti dopo il video di quello che è accaduto. Le forze dell’ordine lo guardano frame dopo frame e iniziano a seguire i movimenti della donna che si vede nel video. Sconcertante il fatto che, insieme alla donna che ha abbandonato il bambino in strada a Roma, c’è anche un altro minore.

Quando gli agenti arrivano il piccolo è in buone condizioni e può ricevere tutte le cure del caso. Nel frattempo si cerca di capire chi sia la donna che lo ha lasciato in strada a Roma, abbandonandolo, forse con la speranza che fosse subito trovato, visto il luogo scelto per l’abbandono. Così è stato ma le forze dell’ordine, oltre a prendersi cura del piccolo, hanno ritrovato anche lei. Era su un treno Intercity direzione Bologna. E’ stata arrestata.

ABBANDONA BIMBO NELLA CARROZZINA IN STRADA A ROMA: ARRESTATA

Secondo altre fonti, la donna era diretta in treno con un altro bambino di tre anni, a Monaco di Baviera. Non sono state diffuse notizie sull’identità della donna che ha abbandonato il bambino nè i motivi per i quali avrebbe compiuto un gesto simile. La donna avrebbe però raccontato la sua storia alle forze dell’ordine e sarebbe stata poi arrestata.