Ultimissime Tragedia nella notte a Bologna: tre bambini morti dopo incendio. Deceduta anche la mamma in ospedale Tragico incendio a Bologna: a causa del fumo sono morti tre bambini piccoli. Portata in ospedale la mamma è deceduta poco dopo: cosa sappiamo

Tragedia a Bologna, questa mattina su tutti i siti di informazione campeggia in primo piano questa drammatica notizia. Tre bambini sono morti un incendio scoppiato nella notte a Bologna e la madre è deceduta durante il viaggio verso l’ospedale Maggiore. Ancora poche le notizie su quanto accaduto nell’appartamento coinvolto nell’incendio ma emergerebbe che il rogo sia stato causato da una stufa. Sono le prime informazioni su quanto successo in un appartamento in via Bertocchi, alla periferia della città, dove sono intervenuti i vigili del fuoco, il 118 con automediche e ambulanze. A lavoro agenti e procura per stabilire che cosa è successo nella casa nella quale sono morte tragicamente quattro persone.

Incendio a Bologna: cosa sappiamo, chi erano le vittime

La donna aveva 32 anni ed era di origine romena. I bimbi morti risultano essere due gemelli di circa due anni e un fratello di sei anni. Il padre dei bambini sarebbe arrivato sul posto in abiti da lavoro, nel corso della notte. Non era quindi in casa al momento dell’incendio. Sul posto sono intervenute le Volanti della polizia, in aiuto ai vigili del fuoco, con Scientifica e Squadra mobile per gli accertamenti. L’appartamento è stato messo sotto sequestro per accertamenti ulteriori sulle cause dell’incendio. Nonostante l’intervento delle forze dell’ordine purtroppo non c’è stato molto da fare per i tre bambini che probabilmente stavano dormendo e forse non si sono neppure resi conto di quello che stava succedendo.

Soffocati dal fumo

I vigili del fuoco sono intervenuti poco prima dell’una di notte. Quando sono arrivati nell’appartamento al quarto piano, su una palazzina di otto, in via Bertocchi a Bologna hanno trovato un ambiente saturo di fumo e verosimilmente è stata questa la causa delle morti di una donna e dei suoi tre figli piccoli. L’incendio infatti sarebbe stato di modeste dimensioni e ha coinvolto una stufetta elettrica in camera da letto e quindi si è sprigionato tanto fumo. L’intervento dei vigili del fuoco, con il nucleo investigativo antincendio, si è concluso intorno alle 5.

Il sindaco di Bologna Lepore: “Dolore per questa terribile tragedia”

“Esprimo il profondo dolore e cordoglio della città per questa terribile tragedia, che ha spezzato la vita di una giovane famiglia – le parole del sindaco Lepore -. Attendiamo di conoscere, dagli accertamenti in corso, maggiori dettagli sulle cause dell’incendio e sull’identità delle persone coinvolte. Ai familiari e ai cari delle persone colpite va la nostra sentita e fattiva vicinanza.”