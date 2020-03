Coronavirus i numeri dal Veneto: terza regione più colpita, 360 i casi positivi e 6 morti

Lombardia e Veneto sono state, all’inizio della diffusione del coronavirus, le regione più colpite, con i due focolai, quello di Codogno e quello di Vo’ Euganeo, individuati e che hanno fatto tracciare anche i confini delle due zone rosse. Negli ultimi giorni però l’Emilia Romagna ha registrato una impennata dei casi, e il Veneto è diventato la terza regione più colpita da questa emergenza. Dopo il bollettino medico dato ieri dalla Protezione civile, con i nuovi dati, questa mattina tocca alla regione fornire i dati che arrivano dal Veneto.

Nel frattempo si continuano a rinviare gli eventi previsti per i prossimi mesi. Anche il Vinitaly fa i conti con il Coronavirus: ieri è stato annunciato il rinvio della manifestazione in programma dal 20 aprile: slitterà di due mesi dal 14 al 17 giugno.

Vediamo i numeri e le ultime notizie con aggiornamenti al 4 marzo 2020 .

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: I DATI DAL VENETO

Salgono a 360 i casi positivi al coronavirus registrati in Veneto, con sei morti. L’aggiornamento è della Regione, alle ore 8.00 di oggi, 4 marzo 2020, rispetto all’ultimo dato delle 17.00 di ieri, quando se n’erano registrati 333. I ricoverati sono 99 (+18), di cui 23 sono in terapia intensiva (+4), e con 9 dimissioni. Si registra rispetto a ieri un morto in più all’ospedale di Venezia; altri due morti sono valutati per cause diverse dal coronavirus.

L’area più colpita è quella di Treviso e provincia, con 93 casi, invariati rispetto a ieri, che supera il focolaio di Vo’ Euganeo, con 90 casi in aumento (+1) rispetto a ieri. Seguono Padova escluso Vo’ (58, +16), Venezia escluso Mirano (53, +6), il focolaio di Verona (22, +4), quello di Limena (14), Vicenza (11, +2), il focolaio di Mirano (7), Belluno (4) e Rovigo (3, +2). Altri tre casi (-3) sono in corso di assegnazione.

I RICOVERATI IN OSPEDALE SONO 99

Azienda ospedaliera di Padova 37 pazienti

Azienda ospedaliera di Verona 4 pazienti

Ospedale di Treviso 24 pazienti

Ospedale di Mestre 8 pazienti

Ospedale di Venezia 10 pazienti

Ospedale di Mirano 1 paziente

Ospedale di Dolo 1 paziente

Ospedale di Vicenza 5 paziente

Ospedale di Legnago 3 paziente

Ospedale di Rovigo 4 paziente

Ospedale Sacro Cuore Don Calabria Negrar 2 pazienti

Il bollettino medico ufficiale sarà fornito poi questo pomeriggio intorno alle 18 dalla protezione civile con tutti gli aggiornamenti.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE PROVINCIA DI VICENZA

Il Gruppo Sportivo Hockey Trissino comunica che un proprio tesserato, giocatore della prima squadra che milita nella serie A1 nazionale, è risultato positivo al test del Coronavirus e il resto della squadra (composta da dieci atleti) e altri cinque tra dirigenti e componenti dello staff tecnico sono stati messi “in quarantena”, per un periodo di 10 giorni.