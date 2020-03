Coronavirus ultime notizie: 2500 contagi, 79 deceduti e 160 i pazienti guariti

Anche oggi alle 18 arriva il bollettino medico con le ultime notizie dalla protezione civile che diffonde i dati aggiornati in merito a quella che è l’attuale situazione in Italia nell’emergenza coronavirus. Al 3 marzo 2020, in Italia, dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus, 2.502 persone hanno contratto il virus Sars-CoV-2. Di queste, 79 sono decedute e 160 sono guarite. Attualmente i soggetti positivi sono 2.263 (il conto sale a 2.502 — come detto sopra — se nel computo ci sono anche i morti e i guariti).

Le Regioni coinvolte sono 19. I tamponi effettuati fino a oggi sono stati 25.856. Incremento del 10% rispetto ai tamponi di ieri.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: CRESCE IL NUMERO DI CONTAGI AL NORD MA NON SOLO

Il 10% dei malati di coronavirus, pari a 229 persone, è in terapia intensiva. Il dato è stato fornito dal commissario Angelo Borrelli nel corso della conferenza stampa alla protezione civile. Sono invece mille le persone in isolamento domiciliare e 1.034 i ricoverati con sintomi. Secondo i dati, inoltre, l’88% dei malati è in tre regioni: Lombardia, Emilia Romagna e Veneto

In conferenza stampa, si chiedono informazioni anche in merito alla morte di Ivo Cilesi, il noto dottore sessantenne, che pare non avesse pregresse malattie. Il giornalista chiede se potrebbe cambiare il quadro: “Esprimerci su questo è difficile perchè dobbiamo avere un quadro medico, dobbiamo approfondire le cause, prima di esprimerci dobbiamo leggere le relazioni fatte dai colleghi, bisogna capire con elementi in più per poterlo fare“. Queste le parole di Brusaferro, presente in conferenza stampa con Borrelli.

Di poche ore fa la notizia dalla neonata che sarebbe in condizioni gravi, risultata positiva al coronavirus. “La bambina era già in un percorso di assistenza post nascita, è risultata positiva a un tampone, è in un percorso di evoluzione clinica che viene considerato normale. La bambina per le informazioni che abbiamo, questo è il dato” ha risposto sempre Brusaferro.

La regione Lombardia sta analizzando i nuovi casi della cintura bergamasca, in base all’incidenza, si deciderà se decretare una nuova zona rossa.

In conferenza stampa si continua a invitare tutti a rispettare le norme che riguardano le relazioni sociali: dagli abbracci, alla stretta di mano, passando per una igiene più attenta. “Evitare contatti stretti per evitare una rapida diffusione della trasmissione, indipendentemente dal monitoraggio. Dobbiamo avere delle regole, degli stili di vita che portino a interrompere le vie di trasmissione classiche di questa infezione” ha detto Brusaferro presidente dell’Istituto Superiore di Sanità.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: DATI AGGIORNATI REGIONE PER REGIONE AL 3 MARZO

Al momento, come potrete vedere dai grafici, la regione maggiormente colpita dal coronavirus è la Lombardia, con 1520 casi totali. Segue l’Emilia Romagna con 420 casi, terzo il Veneto, con 307 contagi.

Nel dettaglio

1520 in Lombardia (+266 rispetto a lunedì)

420 in Emilia-Romagna (+85 rispetto a lunedì)

307 in Veneto (+34)

56 in Piemonte (+5)

61 nelle Marche (+26)

30 in Campania (+13)

24 in Liguria (+2)

19 in Toscana (+6)

14 in Lazio (+7)

13 in Friuli-Venezia Giulia (+4)

7 in Sicilia (-)

6 in Puglia (+2)

6 in Abruzzo (+1)

4 nella Provincia autonoma di Trento (+4)

3 in Molise (+3)

8 in Umbria (+6)

1 nella Provincia autonoma di Bolzano (-)

1 in Calabria (-)

1 in Sardegna (+1)

1 in Basilicata (+1)