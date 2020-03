Coronavirus ultime notizie dal Lazio: 5 nuovi casi nelle ultime ore, situazione sotto controllo

Anche oggi arriva il bollettino medico dallo Spallanzani di Roma. Ci sono 5 nuovi casi positivi al Covid-19 nel Lazio: “due sono riconducibili al nucleo famigliare di Pomezia, uno di rientro dall’Iran, uno da Zanzibar con link epidemiologico di Bergamo e un uomo di Castel Madama in seguito a viaggio di lavoro nel Nord Italia” .

In questo momento sono ricoverati presso l’Istituto Lazzaro Spallanzani “56 pazienti. Di questi 20 sono risultati positivi al nuovo coronavirus, più i due cinesi ormai negativizzati“. Lo riferisce l’ultimo bollettino diffuso dallo Spallanzani. Tutti i ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma “sono in condizioni cliniche che non destano preoccupazioni, ad eccezione di tre che presentano una polmonite interstiziale bilaterale in terapia antivirale e che necessitano di supporto respiratorio“. Viene precisato anche nell’intervento di oggi in diretta dallo Spallanzani, che ogni caso che si sta seguendo in ospedale e che è relativo alla regione Lazio, ha un link con i casi del Nord Italia.

Viene confermato che il poliziotto di Pomezia, è stato contagiato probabilmente da sua figlia che il 14 febbraio aveva partecipato a un concerto al Forum di Assago.

“La situazione è sotto controllo grazie alla tempestività dell’intervento, a Roma non abbiamo nessun focolaio“, dice l’assessore regionale Alessio D’Amato. Il poliziotto resta ricoverato allo Spallanzani, insieme con altre 11 persone, tra cui anche un giornalista Rai che era stato inviato in Veneto proprio per lavoro. Dallo Spallanzani invece viene precisato che al momento, tutti i campioni relativi ai casi richiamati al Policlinico Tor Vergata sono risultati negativi . Il poliziotto si era recato infatti presso il pronto soccorso di Tor Vergata dove ha ricevuto le prime cure.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: POSITIVA PAZIENTE ARRIVATA DAL CAMPUS BIOMEDICO

Lunedì la paziente presentava febbre e polmonite, nel giro di un’ora è stata messa in isolamento in stanza singola e sottoposta al tampone faringeo, come evidenzia una comunicazione inviata dal direttore generale al personale del Campus sul funzionamento dei percorsi di prevenzione attuati. Il tampone è stato inviato allo Spallanzani, che ha confermato la positività a Covid-19. La donna è stata a quel punto trasferita nell’Istituto specializzato in malattie infettive. Al Campus sono state adottate le procedure necessarie e gli operatori venuti a contatto con la donna sono stati prudenzialmente sottoposti al test.

CORONAVIRUS ULTIME NOTIZIE: LA DECISIONE DEL SINDACO DI CASTEL MADAMA

Il sindaco Domenico Pascucci in accordo con il direttore generale della Asl Rm5, dopo aver accertato che fanno parte del nucleo familiare dell’uomo che ha contratto il virus due alunni che frequentano le scuole di Castel Madama, ha ordinato la chiusura di tutti i plessi dell’istituto comprensivo dal 4 marzo al 17 marzo. L’amministrazione “ha immediatamente attivato tutti i protocolli”. .