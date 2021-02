Ritrovato un cadavere nell’Adige: si pensa sia Peter Neumair

Dopo il ritrovamento del cadavere di Laura Perselli, scomparsa da Bolzano il 4 gennaio 2021 insieme a suo marito, oggi pomeriggio potrebbe esser stato ritrovato anche il cadavere di Peter. Al momento la notizia non è confermata in modo ufficiale. Si sa che nell’Adige è stato ritrovato il corpo, dovrebbe essere quello di un uomo, il che ha fatto pensare che possa essere il cadavere di Peter Neumair. Secondo gli inquirenti, Peter e Laura sarebbero stati uccisi da Benno. Il figlio della coppia si trova in carcere ormai da oltre una settimana ma non ha ancora confessato, anzi, si è detto completamente estraneo ai fatti. Dice di non aver nulla a che fare con la scomparsa e con la morte dei suoi genitori.

Cadavere nell’Adige: potrebbe essere quello di Peter Neumair

Intorno alle 13 è stata avvistata un’ombra nera e si è pensato subito a un corpo. I vigili del fuoco hanno avvistato nell’Adige un corpo, a poca distanza dal luogo del ritrovamento di Laura Perselli. Dovrebbe essere la salma di Peter Neumair. La notizia del ritrovamento non viene confermata dagli inquirenti, ma è certo che i vigili del fuoco stanno verificando approfonditamente una parte del fondale del fiume nei pressi di Ora.

Il corpo di Laura Perselli era stato ritrovato sabato mattina. Nelle prossime ore si dovrebbe svolgere proprio l’autopsia sui resti di Laura, per capire come è morta. Il cadavere di quest’uomo è stato ritrovato a circa una decina di km dal punto in cui era stato invece recuperato il corpo di Laura Perselli. Ribadiamo che non ci sono conferme.

Vigili del fuoco, sommozzatori e forze dell’ordine sono a lavoro per recuperare questo corpo e provare a dare un nome. Nelle prossime ore ci saranno certamente aggiornamenti sul caso. Un paio di giorni fa, nei pressi di quel ponte, erano stati ritrovati anche degli scarponcini.