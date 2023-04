Attentato a Tel Aviv: è Alessandro Parini l’italiano morto in Israele

Il 7 aprile un nuovo attacco terroristico a Israele, auto piomba su passanti: morto il nostro connazionale Alessandro Parini

Nella tarda serata di ieri la conferma della Farnesina, oggi la diffusione dell’identità del ragazzo che è stato ucciso a Tel Aviv. L’Italia perde un giovane brillante, Alessandro Parini. ll 30enne era in vacanza in Israele ed è morto durante l’attentato terroristico di ieri, venerdì santo, a Tel Aviv. Tutto è precipitato nel giro di pochi secondi dopo che una macchina si è gettata addosso ai passanti. Purtroppo, Alessandro, si è trovato in quel posto, nel momento dell’attacco terroristico. L’attentatore, una volta uscito dall’auto avrebbe tentato di sparare sulla folla. L’uomo è stato poi ucciso dalla reazione delle guardie di sicurezza. Dopo la notizia della morte di Alessandro Parini, è arrivato anche un primo commento della premier Meloni: “Profondo cordoglio per morte connazionale”.

Restano invece ricoverate in ospedale tre delle persone rimaste ferite nell’attacco terroristico di ieri sera sul lungomare di Tel Aviv,in Israele, dove ha perso la vita l’italiano Alessandro Parini. Lo ha riferito questa mattina l’ospedale Ichilov di Tel Aviv, come riporta il sito di Maariv, sottolineando che le loro condizioni non sono giudicate gravi. Due delle persone ferite dovrebbero essere, come aveva anticipato la Farnesina, due italiani.

Le parole di Tajani

Alessandro Parini “aveva 35 anni, era un cittadino romano. Era partito stamani ed era appena arrivato a Tel Aviv per turismo con un gruppo di amici”, ha spiegato Tajani, aggiungendo di aver “parlato con il padre” al quale ha “espresso vicinanza”. “Il terrorismo non ha pietà, va condannato con grande fermezza”, ha sottolineato il ministro.

Le parole del governo israeliano dopo la morte di Alessandro Parini

“L’ondata di terrore continua. L’italiano Alessandro Parini è stato ucciso e otto turisti dall’Italia e dal Regno Unito sono rimasti feriti. Mando le condoglianze al popolo italiano e un augurio di guarigione ai feriti, ai turisti che sono venuti a vedere il bellissimo Israele e sono stati colpiti da un abominevole terrorismo“. Lo ha scritto su Twitter il leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid, dopo la morte di Parini in un attentato a Tel Aviv. Per il leader di Yesh Atid, “la vigilanza e la rapida azione degli agenti di polizia di Tel Aviv hanno impedito che la follia omicida proseguisse”.