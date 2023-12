Home » Ultimissime » Fandaj Bujar è ricercato per l’omicidio di Vanessa Ballan: avevano avuto una relazione, lei lo aveva denunciato Ultimissime Fandaj Bujar è ricercato per l’omicidio di Vanessa Ballan: avevano avuto una relazione, lei lo aveva denunciato Redazione UltimeNotizieFlash E' ancora in fuga l'assassino di Vanessa Ballan. Ha un nome e un cognome l'uomo che è entrato nella casa di Vanessa e l'ha accoltellata. Si tratta di suo ex. La 27enne lo aveva lasciato e lui non accettava la fine della relazione

Si aggiungono tasselli all’ennesimo caso di femminicidio nel nostro paese. Vanessa Ballan non è stata uccisa da un uomo che la conosceva e che in qualche modo si era legato a lei. Vanessa è stata uccisa da un ex che non accettava la fine della relazione. E’ Fandaj Bujar l’uomo di 41 anni che al momento risulta essere ricercato per l’omicidio della giovane commessa che era incinta e che si trovava a casa proprio perchè in maternità. E’ stato il marito di Vanessa Ballan a raccontare che Fandaji non aveva accettato la decisione della donna di troncare la relazione. I due erano usciti insieme in un periodo in cui Vanessa e suo marito si erano allontanati. Poi lei aveva deciso di troncare la storia e di ricominciare con suo marito. A quanto pare l’assassino non aveva mandato giù questa decisione.

Pare che Vanessa lo avesse denunciato anche per stalking. Le forze dell’ordine stanno mettendo insieme tutte le testimonianze per comprendere che cosa è accaduto questa mattina, quando la donna è stata barbaramente uccisa. Prima picchiata e poi accoltellata nella sua casa di Spineda di Riese Pio X.

Omicidio Vanessa Ballan: è caccia al suo assassino

Fandaj Bujar è “attivamente ricercato dai carabinieri di Treviso per il femminicidio di Vanessa Ballan”, fanno sapere le forze dell’ordine attraverso un comunicato. Questo pomeriggio era arrivata alla stampa invece la notizia di un fermo ma a quanto pare è una notizia che non trova conferme, visto che l’uomo, sarebbe ancora in fuga e si teme che possa essere già all’estero.

Ad ottobre Bujar, confermano gli inquirenti, era stato denunciato da Vanessa Ballan assieme al marito, Nicola Scapinello, era quindi attenzionato dalle forze dell’ordine. Questo non gli ha impedito, come succede del resto sempre più spesso nel nostro paese, di uccidere la sua ex.