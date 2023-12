Home » Ultimissime » Donna aggredita in un’area di sosta, accoltellata vicino alla macchina: ex marito sospettato Ultimissime Donna aggredita in un’area di sosta, accoltellata vicino alla macchina: ex marito sospettato Redazione UltimeNotizieFlash La vittima, proveniente da Cerveteri con le sue due figlie adulte, è stata assalita da un individuo incappucciato che l'ha colpita alla gamba con un coltello, per poi fuggire rapidamente. Ecco le ultime notizie dopo l'aggressione nell'area di sosta

In una stazione di servizio vicino Firenze, una donna di 58 anni è stata ferita in un apparente agguato durante una sosta all’Autogrill sulla strada per Milano. La vittima, proveniente da Cerveteri con le sue due figlie adulte, è stata assalita da un individuo incappucciato che l’ha colpita alla gamba con un coltello, per poi fuggire rapidamente. Nonostante l’aggressione improvvisa, le figlie e i soccorritori sono prontamente intervenuti, permettendo il trasporto della donna all’ospedale di Careggi, dove è stata curata e dimessa poche ore fa con una prognosi di pochi giorni. Chi ha aggredito la donna? Per il momento sappiamo che l’uomo aveva il volto coperto da un cappuccio del giubbotto per non rendersi riconoscibile, è stato rapidissimo: è salito su un’auto parcheggiata poco distante ed è fuggito via facendo perdere le tracce.

Donna aggredita e accoltellata in un’area di servizio

La polizia stradale e la squadra mobile hanno immediatamente avviato le indagini, acquisendo testimonianze e video sorveglianza, e focalizzandosi sui dettagli della vita familiare della vittima, particolarmente sul suo recente rapporto conflittuale con l’ex marito. L’attacco, che ha destato preoccupazione tra i viaggiatori e i frequentatori dell’area di servizio, è ora al centro di un’indagine approfondita per identificare e catturare l’aggressore, mentre la comunità rimane in attesa di sviluppi e assicurazioni sulla sicurezza lungo le autostrade.

Si indaga nella vita familiare della donna

Le indagini si stanno concentrando sulla vita familiare della donna che sarebbe separata dal marito da qualche anno. I rapporti tra i due, a quanto pare, non sono buoni e negli ultimi mesi sarebbero ulteriormente peggiorati. Il suo ex marito quindi è nel mirino delle forze dell’ordine, certo che se fosse stato lui, su tratterebbe di un gesto più che premeditato, visto che la donna era in viaggio con le sue figlie a bordo di una macchina. Le telecamere sia dell’autogrill che quelle di ingresso e di uscita dell’autostrada sono stata acquisite dalla polizia che ora le sta vagliando. Al momento non ci sono altre indicazioni.