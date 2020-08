Benedetta Parodi consiglia il menu perfetto per Ferragosto

Benedetta Parodi ha deciso di pensare a un menu perfetto per il Ferragosto da condividere con le tante persone che la seguono. Ha proposto un menu davvero molto ricco: dalla semplice frisella di mare alle cozze fritte che non possono mancare. Ma c’è anche un ottimo primo piatto, la norma di mare. e poi c’è il polpo che non può mancare in estate. E che dire della lasagna estiva fatta con il pane carasau? Ci sono ricette per tutti i gusti nel menu che Benedetta Parodi ha pensato per il Ferragosto che sarà all’insegna della famiglia viste le norme da rispettare e il distanziamento imposto in Italia ancora per altre settimane.

E allora non ci resta che fare la lista della spesa in vista di questo menu. Abbiamo selezionato anche noi delle ricette, come saprete seguiamo da sempre Benedetta e nel nostro archivio di ricette si trovano quelle consigliate dalla conduttrice per il suo menu di Ferragosto.

Non ci resta che scoprirle insieme.

I CONSIGLI DI BENEDETTA PARODI PER FERRAGOSTO: IL MENU PERFETTO

Ho pensato per voi a qualche idea per il pranzo di Ferragosto. ⠀Eccovi delle ricette semplici e irresistibili anche sotto il solleone!

FRISELLA DI MARE: Croccante o morbida? Il segreto è quanto bagnate il pane.

CARPACCIO DI POLPO: Farlo in casa è davvero semplice, provare per credere!⠀

COZZE FRITTE: Una tira l’altra.⠀

NORMA DI PESCE: Uno dei miei cavalli di battaglia… i miei amici la adorano.⠀

LASAGNA ESTIVA DI PANE CARASAU: Super originale. Perfetta per chi non può mangiare le uova⠀

CUS CUS DI PESCE: Originale, fresco e saporito, si prepara in pochissimo tempo.⠀

TEMPURA DI GAMBERI E VERDURE: Una frittura più leggera per dare un tocco fusion.⠀

TARTARE DI TONNO SCOTTATATA: Una punta di senape… e si vola!⠀

POLPETTE DI PESCE: Sbizzarrite la fantasie, il risultato sarà sempre ottimo!⠀

TORTA ALLA PAPAYA: Volevo un mango, mi hanno dato una papaya… il risultato è super goloso.