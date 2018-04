L’ex fidanzato di Meghan Markle rivela perché si sono lasciati ma parla anche l’ex suocera (Foto)

Adesso che Meghan Markle sta per diventare la moglie del principe Harry d’Inghilterra su di lei spunta di tutto, spunta anche l’ex fidanzato che rivela il motivo per cui si sono lasciati (foto). Mentre il Regno Unito è ormai impazzito per l’ex attrice c’è chi vorrebbe danneggiarne l’immagine e forse tra questi anche l’ex fidanzato, Cory Vitiello. Lui è uno chef canadese ma di origini italiane, fidanzato con Meghan Markle dal 2014 al 2016, quindi una relazione recente e finita poco prima dell’incontro con Harry. Cory sembra non avere un buon ricordo della sua ex e dal Canada arrivano così racconti non idonei alla moglie di un principe. Due anni di quasi amore perché prima di lasciarsi avrebbero provato a continuare vivendo il più classico dei periodi di crisi, poi la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso, ovvero un piatto di pasta. Fa un po’ sorridere il racconto dello chef ex fidanzato di Meghan, pensavamo a qualcosa di peggio, invece un banale ma non troppo primo piatto ha scatenato l’addio che ancora fa parlare Vitiello.

L’EX FIDANZATO DI MEGHAN MARKLE SPIEGA PERCHE’ SI SONO LASCIATI

Ad ideare quel piatto di pasta colpevole è stato Cory, l’occasione era una cena di gala e la scelta è ricaduta su una pasta intrecciata con zucchine, ma sembra che la Markle non abbia gradito e che con brutte maniere l’abbia reso noto al suo fidanzato.

“Non si sopportavano più da tempo, lui aveva notato che il successo l’aveva cambiata e ai suoi occhi era diventata ormai una primadonna” si legge sul Mirror.

Di contro sul quotidiano inglese ci sono le dichiarazioni della ex suocera, la madre dello chef.

Joanne ha dichiarato: “Ho conosciuto Meghan, è una bravissima ragazza, senza grilli per la testa, divertente e sempre attenta a chi le sta intorno”. Il tempo ci dirà com’è davvero Meghan Markle, una vera principessa o no?