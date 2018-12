Kate Middleton e Meghan Markle insieme a Natale: altro che nemiche, sorridono felici (FOTO)

In merito alle presunte litigate tra Kate Middleton e Meghan Markle ne abbiamo davvero sentite tante. Un po’ in tutto il mondo da quando Meghan fa parte della famiglia reale si raccontano storie su quello che lei farebbe con i collaboratori, sulle litigate con i parenti di Harry. Insomma Meghan non avrebbe riscosso gran simpatia a corte. Ma a giudicare dalle foto che vediamo del Natale che si sta celebrando in queste ore, i fatti sembrano essere diversi. Meghan e Kate insieme oggi per la loro uscita pubblica sono apparse sorridenti, non solo, i fotografi si sono impegnati anche nel riprendere ogni gesto e ci hanno mostrato le due in atteggiamenti da persone che si vogliono bene e che hanno un forte legame. Scacciate quindi via tutte le voci che raccontavano di litigi tra di loro?

KATE MIDDLETON E MEGHAN MARKLE INSIEME A NATALE: ECCO LE FOTO DELLE FESTE

Le voci di una rottura tra le due coppie sono arrivate da quando Meghan ed Harry hanno deciso di lasciare Kensington Palace.

Ma ovviamente non sapremo mai che cosa è successo tra Meghan e Kate visto che le due cognate in pubblico continueranno a mostrare solo quello che vogliono! Oggi sono apparse serene e sorridenti per la gioia di tutte le persone che fanno il tifo per loro!

Per l’occasione ovviamente le due duchesse hanno scelto outfit perfetti ma molto diversi.

Kate ha optato per un cappotto rosso e per un cappellino dello stesso colore mentre Meghan ha scelto dei toni più scuri. Cappotto aperto per Meghan che non può nascondere il pancione mentre Kate mostra ancora una volta la sua splendida forma dopo la nascita del piccolo Louise. Scelte diverse anche per le scarpe: Kate ha optato per un classico paio di decoltè mentre Meghan ha scelto stivali. Elegantissimi anche il principe Carlo, William e Harry insieme alle rispettive consorti.

