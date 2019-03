Harry e Meghan Markle al battesimo della nipotina, il principe padrino della piccola Lena (Foto)

Niente uscite pubbliche per Meghan Markle ma non poteva mancare accanto ad Harry per il battesimo di Lena Elizabeth Tindall, la figlia di Zara (foto). Il principe Harry ha fatto da padrino alla sua nipotina, alla figlia di sua cugina Zara. I duchi del Sussex hanno quindi fatto questa uscita in segreto ma non troppo perché al battesimo della piccola c’era quasi tutta la famiglia reale; mancavano però William e Kate Middleton. Presenti invece la regina Elisabetta e la principessa Anna. Prove tecniche per il battesimo del loro bebè per i duchi del Sussex. Meghan ha scelto di indossare un cappotto Dior con borsetta Victoria Beckham. Si sono ritrovati tutti alla St Nicholas Church a Cherington, una cerimonia semplice e veloce ma soprattutto molto riservata, solo con i parenti più stretti.

MEGHAN MARKLE SCEGLIE ANCORA UN CAPPOTTO DIOR PER IL BATTESIMO DELLA FIGLIA DI ZARA PHILIPS

La piccola Lena è nata a giugno 2018 ed è la secondogenita di Zara Philips e Mike Tindall.

Zara è la figlia della principessa Anna, sorella della regina Elisabetta, da sempre molto legata ai cugini Harry e William. La più grande delle figlie di Zara infatti è stata più volte fotografata con i cugini Charlotte e George, anche in veste di damigella per il matrimonio della zia Eugenia di York lo scorso ottobre.

Continuano quindi le sfilate di Meghan Markle che non sembra apprezzare molto i capi riciclati nonostante il pancione.

Questa volta per il battesimo della nipotina di Harry ha optato per un look un po’ retrò, uno stile un po’ vintage che in questo periodo l’ex attrice sembra apprezzare molto. Quale sarà la sua prossima uscita privata? Impegni pubblici non ne avrà per un bel po’, la Markle è ufficialmente in maternità, deve riposare e magari preparare anche il secondo baby shower.