Sospeso il gioco dei rulli a Ciao Darwin: un concorrente sarebbe rimasto paralizzato

Questa edizione di Ciao Darwin 8 sta facendo molto discutere sui social ma allo stesso tempo è amatissima dal pubblico della rete. Continua a registrare ascolti da record per Canale 5, con una media ben più alta di 4 milioni di spettatori. Ma da qualche ora si parla anche di altro. In questi giorni di festa era passata forse in secondo piano la notizia relativa a un gioco che, come riportavano alcuni siti dedicati al mondo della tv, sarebbe stato abolito a causa dei molti incidenti provocati. Parliamo del gioco dei rulli che, visto da casa, potrebbe far sorridere molto ma che a quanto pare, ha fatto diversi danni a chi ha deciso di fare quella prova. Secondo quanto si legge sul Messaggero, ci sarebbero state delle conseguenze molto gravi. Uno dei concorrenti infatti, sarebbe rimasto paralizzato dopo la caduta da un rullo.

A raccontare al quotidiano romano quello che sarebbe accaduto, è il cugino del concorrente che aveva registrato la puntata di Ciao Darwin. L’uomo racconta: “Mi hanno chiamato perché avevano il mio contatto, e mi hanno chiesto il numero di telefono di sua moglie per dirgli che era caduto”, ha detto. L’uomo era stato portato all’ospedale Sandro Pertini di Roma mercoledì stesso, giorno della registrazione. Giovedì è stato disposto il trasferimento al Policlinico dove è stato operato d’urgenza.

Il cugino del concorrete spiega che l’uomo avrebbe riportato, come hanno riferito i medici, lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare. “L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche” ha raccontato il cugino del concorrente.

La famiglia della persona rimasta infortunata in questo gioco, non ha però gradito l’atteggiamento della produzione che, a detta dell’uomo intervistato, avrebbe deciso di proseguire la registrazione.