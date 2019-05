Kate, William e le tre piccole pesti: le foto più belle di una giornata al parco (FOTO)

Che bella famiglia! E’ questa la prima cosa che si pensa guardando le ultime foto di William e Kate in una domenica di fine maggio! I duchi di Cambridge hanno deciso di condividere con tutte le persone che amano la famiglia reale, e non solo, gli scatti di un pomeriggio passato in compagnia delle tre piccole pesti di casa all’aria aperta. Ed ecco che arrivano gli scatti in cui vediamo Charlotte andare sull’altalena, il piccolo Louis muovere i suoi primi passi e George comportarsi da ometto di casa. Una famiglia da favola che continua a emozionare tutti, con questi piccolo gesti. E saranno anche semplici e banali ma sono pur sempre i gesti di un uomo e una donna che potrebbero diventare Re e Regina del Regno Unito!

WILLIAM E KATE AL PARCO CON CHARLOTTE, LOUIS E GEORGE: LE FOTO FANNO IL GIRO DEL MONDO

E c’è una cosa che sicuramente fa impazzire tutti: il sorrido dei piccoli e quello di Kate Middleton che, da buona mamma attenta, si prende cura dei suoi bambini mentre giocano al parco e si divertono insieme in questa domenica di fine maggio.

Kate ha voluto quindi portare i suoi piccoli al Chelsea Flower Show della Royal Horticultural Society. Se loro si sono divertiti, di certo anche gli altri bambini che lo visiteranno potranno farlo. Kate infatti si è impegnata in questa “missione” con un obiettivo: far capire ai genitori che i bambini devono passare più tempo possibile all’aria aperta. E quale migliore spot, se non i suoi figli, felicissimi di giocare nel parco da lei pensato?

George e Charlotte si vedono correre a piedi nudi, giocano, camminano lungo il ruscello e si divertono, e lo stesso vale per il piccolo Louis che, sotto lo sguardo attento di William, muove i suoi primi passi.