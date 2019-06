George d’Inghilterra commuove mamma e papà con un gesto generoso (Foto)

Sono giorni in cui tutti in Inghilterra parlano della visita ufficiale dei Trump a Buckingham Palace ma il principino George ha fatto qualcosa che oscura anche il presidente degli Stati Uniti d’America (foto). Il primogenito di William e Kate Middleton ha commosso mamma e papà e il suo gesto generoso adesso lo conoscono tutti perché sono stati i diretti interessati a riferirlo. Ricordate che si tratta di un bambino di pochi anni e del futuro re d’Inghilterra, che riceve un certo tipo di educazione nonostante William e Kate vogliano che cresca il più possibile come gli altri bambini. Detto questo sono stati i facchini a raccontare il gesto generoso di Baby George. La tenera notizia la riporta il Sun e racconta che durante il soggiorno nella casa in campagna di Anmer Hall il principe George ha chiesto ai facchini di poter essere utile, si è offerto di aiutarli a portare i pacchi della spesa in casa. Una fonte ha aggiunto: “È raro che qualcuno della royal family si sia mai offerto di portare consegne all’interno”. Di conseguenza il personale addetto alla consegna è rimasto sorpreso del gesto.

IL PRINCIPINO GEORGE CONQUISTA TUTTI CON IL SUO PICCOLO GESTO

Un gesto da vero principe da parte del piccolo che non vedeva l’ora di rendersi utile, di aiutare i facchini. Sempre la stessa fonte ha continuato: “George vuole rendersi utile, dimostrarsi forte davanti ai fratellini e chiede ogni volta cosa può portare in casa. È un bambino molto curioso così, su autorizzazione dei genitori, gli diamo dei sacchetti più leggeri”.

Il principe William non dice nulla, resta a guardare e di certo è soddisfatto: “Anzi sembra fiero che suo figlio stia crescendo educato e sempre molto disponibile verso gli altri”. Di certo anche Lady Diana, la nonna che non ha potuto conoscere, sarebbe stata fiera della sua famiglia.