Maturità, i cantanti senza diploma: da Fedez a Emis Killa passando per Rovazzi

Ieri 19 giugno 2019 sono iniziati gli esami di maturità. Come ogni anno, il tema della maturità, apre tanti argomenti e curiosità. Ad esempio, quali sono gli artisti italiani che, nonostante il loro enorme successo, non sono in possesso del diploma di scuola superiore? I nomi e le informazioni su di loro stanno spopolando sul web nelle ultime ore. Sono davvero molti i cantanti in questione. Partiamo da Fedez, noto rapper e marito di Chiara Ferragni. Lui è stato un alunno di un liceo artistico ma ha frequentato la scuola solo fino al quarto superiore. Eppure pare che a scuola avesse anche buoni voti. Il motivo che ha spinto Fedez a lasciare gli studi? La sua passione per la musica a cui poi si è dedicato ottenendo dei risultati ottimi.

I cantanti italiani che non hanno fatto gli esami di maturità: Sfera Ebbasta e Emis Killa

Passiamo poi all’idolo dei ragazzi Sfera Ebbasta. Lui ha lasciato la scuola appena dopo il primo superiore. Ma dopo la decisione di abbandonare gli studi, il noto trapper non è stato con le mani in mano e si è dedicato a diversi lavoretti. Tra gli altri mestieri, Sfera ha fatto anche l’elettricista. Altro artista senza diploma? Emis Killa. Il rapper frequentava l’istituto alberghiero ma si pente spesso di aver proseguito gli studi. Per cercare di rimediare al suo passato errore, Emis Killa studia da autodidatta. E bravo Emis!

Anche Fabio Rovazzi non si è diplomato: ecco perché non ha continuato gli studi

Tra i vari artisti italiani che non sono in possesso del diploma di maturità ritroviamo anche Fabio Rovazzi. Il cantante di Andiamo a comandare ha deciso, anche lui, di abbandonare la scuola per dedicarsi ad altro. Rovazzi ha lasciato dopo il quarto superiore. Dopo aver deciso di abbandonare gli studi, Fabio Rovazzi ha deciso di iniziare un nuovo percorso facendo dei video per le discoteche.

Fedez, Sfera Ebbasta, Emis Killa e Fabio Rovazzi sono solo alcuni degli artisti italiani che non sono in possesso del diploma di maturità. Voi cosa ne pensate a tal proposito? Hanno fatto bene a lasciare gli studi o sarebbe stato meglio se avessero continuato?