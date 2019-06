Ariete, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: quali sono le previsioni di questo mese?

Quali sono le previsioni per il mese di agosto 2019 dei nati sotto il segno dell’ariete? Lo possiamo scoprire grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. I amore questo mese è molto positivo per i sentimenti ed è il momento di farsi avanti anche per chi ha avuto delle delusioni. Il lavoro anche va abbastanza bene, anche se non manca la precarietà per questo segno. La salute migliora e le cose andranno bene soprattutto le prime due settimane di questo mese. PER LEGGERE L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DEL 2019 DELL’ARIETE, CLICCA QUI.

L’OROSCOPO DI AGOSTO 2019 DI PAOLO FOX DELL’ARIETE: COSA SUCCEDERA’ IN AMORE, LAVORO E SALUTE AI NATI SOTTO QUESTO SEGNO?

AMORE – Per quanto riguarda i sentimenti, come vi abbiamo anticipato il mese di agosto 2019 è molto positivo per i nati sotto il segno dell’ariete. Paolo Fox, con il suo oroscopo, invita coloro che hanno avuto delle delusioni a farsi avanti. Dunque bisogna frequentare i luoghi giusti e sfruttare questo cielo positivo per l’amore, senza chiudersi in casa. Dunque se chi è solo può fare incontri importanti, le coppie che si amano possono rafforzarsi ancora di più. Anche la sensualità aumenta, soprattutto dal giorno 11, grazie al transito di Mercurio. Qualcuno può risultare molto intrigante soprattutto dal punto di vista intellettuale. La settimana dal 19 al 25 prevede diversi consensi per l’ariete. In un periodo del genere meglio programmare delle vacanze in cui si possono fare incontri di un certo tipo. E’ possibile anche che ci si riavvicini ad un ex, magari a seguito di alcune difficoltà affrontate da un figlio. Insomma, nel corso del mese di agosto 2019 non mancheranno le emozioni e le novità per l’ariete.

LAVORO – Per quanto riguarda il lavoro, agosto 2019 è un mese abbastanza efficace per l’ariete. L’oroscopo di Paolo Fox però non parla di chissà quali miracoli, perché questo segno vive sempre una situazione un po’ precaria. Infatti l’ariete spesso si è ritrovato a dover cambiare mansione, ruolo. Da quest’anno però riesce a farsi notare. Arrivano comunque delle belle novità nel corso di questo mese, anche se in molti saranno in vacanza. Si possono mettere in cantiere dei progetti anche per il prossimo anno. L’ariete nel corso di questo mese è molto convincente e dunque si consiglia di sfruttare questa capacità. Non mancheranno decisioni importanti anche per chi deve iniziare un percorso di studi. Insomma, ad agosto i contatti sono importanti così come le nuove idee.

SALUTE – Dal punto di vista dell’aspetto fisico, la situazione migliora nel corso di questo mese di agosto. Paolo Fox consiglia dunque di prenotare le vacanze per le prime due settimane di agosto 2019. Sarà importante prendersi qualche giorno per staccare e recuperare le energie. Bisogna stare un po’ più attenti nelle giornate 26 e 27 del mese, che saranno un po’ più difficili da gestire.