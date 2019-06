Scorpione, oroscopo Paolo Fox agosto 2019: cosa ci dicono le stelle?

Cosa ci dicono le stelle dello scorpione per il mese di agosto 2019? Possiamo scoprirlo grazie all’oroscopo di Paolo Fox su amore, lavoro e salute. In amore qualcuno potrebbe decidere di starsene da solo soprattutto la prima metà del mese. Nel lavoro possono esserci delle polemiche e le spese sono maggiori delle entrate. La salute anche è caratterizzata dal nervosismo e bisogna cercare di prendersi un po’ di tempo per se stessi. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 dello scorpione, clicca qui.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DELLO SCORPIONE DI AGOSTO 2019: ECCO COME ANDRANNO LE COSE IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Dal punto di vista dei sentimenti e della famiglia, il mese di agosto 2019 non è molto tranquillo per lo scorpione. Qualcuno potrebbe decidere di starsene da solo le prime due settimane del mese, forse anche a causa di qualche evento che causa problemi. Qualcosa non va nel cuore dello scorpione e dunque Paolo Fox, con il suo oroscopo, non consiglia di buttarsi in nuove situazioni sentimentali. Attenzione a non prendere le cose di petto nella prima parte del mese. Chi ha avuto già qualche problema di coppia, è a rischio. Bisogna cercare però di non tirare troppo la corda, anche per mettere alla prova il partner, perché ci si potrebbe pentire di questo. Chi invece vuole buttarsi in qualcosa di nuovo, può farlo negli ultimi dieci giorni del mese.

LAVORO – In ambito lavorativo il mese di agosto 2019 è di attesa più che di azione. Lo scorpione dovrà sistemare qualcosa se sta facendo cose nuove oppure se nei mesi precedenti qualcosa è cambiato nel lavoro. Le prime tre settimane di questo mese sono silenziose ma si rischia qualche polemica. Dunque, chi non è in vacanza, deve cercare di stare alla larga dai conflitti. Intorno al giorno 7 una polemica può diventare difficile da sopportare. Questo mese è impegnativo anche dal punto di vista economico, in quanto ci sono molte spese da affrontare. Bisogna cercare di non scoraggiarsi se non arriva tutto il denaro previsto. Dopo il 24 comunque arriva una novità e a settembre si recupera.

SALUTE – Sotto questo punto di vista il mese di agosto 2019 è caratterizzato da un po’ di nervosismo, soprattutto nella prima metà. Sarebbe il caso di prendersi un po’ di tempo per se stessi evitando il più possibile le discussioni. Stare a contatto con persone che sono positive può essere di aiuto e le giornate migliori sono le ultime due del mese. Chi può deve partire per un po’ per rigenerarsi.