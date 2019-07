Il battesimo di Baby Archie: Harry e Meghan mostrano le prime foto ufficiali (Foto)

E’ stato celebrato questa mattina il battesimo di Baby Archie, il figlio del principe Harry e Meghan Markle (foto). C’era grande attesa per le foto del primogenito dei duchi del Sussex ma sono stati loro a pubblicare nel tardo pomeriggio gli scatti ufficiali. Harry e Meghan nel giorno del battesimo di Archie hanno lasciato a bocca asciutta non solo i paparazzi ma anche il popolo. C’era una gran folla accorsa a Windsor per ammirare il più piccolo dei reali inglesi tra le braccia di mamma Meghan ma, come riportano i media inglesi, tanta segretezza non è piaciuta. Harry e Meghan desideravano una cerimonia molto riservata e così hanno fatto. Una privacy che ha spiazzato tutti perché non è stata mostrata nessuna immagine prima che sul profilo dei duchi apparissero le due uniche foto, una con la famiglia reale al completo, la più classica delle foto e l’altra con il battezzato e i suoi genitori, per niente spontanea ma di grande effetto.

I DUCHI DI SUSSEX HANNO RISPETTATO LA TRADIZIONE PER IL BATTESIMO DI ARCHIE

Il post che accompagna le due foto ufficiali spiega che Archie è stato battezzato indossando la replica fatta a mano dell’abito del battesimo reale che è stato indossato dai bambini reali negli ultimi 11 anni. Meghan per l’occasione ha indossato un abito bianco con maniche a tre quarti di Dior e con cappellino in tinta. Uno stile da cerimonia classico per l’ex attrice che ha aggiunto orecchini di Cartier e le scarpe nude di Dior.

Si sa davvero pochissimo del momento del battesimo del figlio di Harry e Meghan. Il post su Instagram recita: “Stamattina, il figlio del duca e della duchessa di Sussex, Archie Harrison Mountbatten-Windsor è stato battezzato nella cappella privata del castello di Windsor in un servizio intimo officiato dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby. Il Duca e la Duchessa del Sussex sono così felici di condividere la gioia di questo giorno con il pubblico che è stati incredibilmente favorevole con loro sin dalla nascita del loro figlio. Vi ringraziano per la vostra gentilezza nell’accogliere il loro primogenito e celebrare questo momento speciale”. Nella foto ufficiale Il principe Carlo accanto alla moglie Camilla e alla consuocera Doria Ragland, William e Kate. E poi le sorelle di Lady Diana, Lady Jane Fellows, Lady Sarah McCorquodale, ma chi sono i padrini del piccolo?