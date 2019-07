Antonella Clerici posta una foto sui social e gli odiatori seriali le augurano la morte

Ogni giorno purtroppo ci ritroviamo a dover raccontare cose prive di ogni logica. E’ quello che è successo anche stavolta, dopo che Antonella Clerici ha postato sui social una fotografia. La Clerici è stata immortalata di fronte a una lastra di marmo, dove c’è scritto anche il suo nome, in quanto è tra le persone che si aiuta l’associazione Doman Internetional per raccogliere i fondi per aiutare i bambini cerebrolesi. Una battaglia che la conduttrice porta avanti da diverso tempo. E la foto sui social non serve per farsi pubblicità, chiaramente, ma solo per sensibilizzare chi magari non conosce certe tematiche. Ma a quanto pare, gli odiatori del web riescono a fare della pessima ironia anche in questi casi.

La Clerici infatti ha ricevuto una serie di commenti negativi per il fatto che abbia deciso di pubblicare questa foto, molti credono che si tratti di pubblicità. Ma non sono questi i commenti che hanno attirato la nostra attenzione. Ce n’è un in particolare che fa venire i brividi.

ANTONELLA CLERICI E IL COMMENTO SUI SOCIAL DOPO UNA SUA FOTO

Ecco cosa aveva scritto Antonellina commentando la foto da lei postata:

Con @douglasmdoman@domaninternational grazie! Sempre con voi x aiutare i bambini cerebrolesi #autismo#disabilita‘

Qualcuno ha pensato bene di commentare con queste parole:

“Ti hanno già preparato la lapide? Ottimo!”

Un commento che non ha bisogno di parafrasi visto che si capisce subito quello che si vuole dire. E purtroppo questo messaggio non è il solo dello stesso tenore.

I personaggi famosi sono sempre più nel mirino di questo genere di persone e probabilmente, solo denunciando e facendo capire che non ci si può nascondere dietro a una tastiera, le cose cambieranno.

Difficile davvero capire perchè la gente usi i social per sfogare tutta questa rabbia probabilmente repressa nella vita “reale”.

