Meghan Markle di nuovo incinta dopo Archie? Il dettaglio che si aggiunge agli indizi (Foto)

Meghan Markle è incinta del secondo figlio a pochissimo dalla nascita di baby Archie? Sono pochissime le foto e le presenze in pubblico di Meghan accanto al principe Harry e anche del battesimo del piccolo abbiamo visto pochissimo, quasi niente, solo due scatti ufficiali. Ed è proprio da una foto scattata a Wimbledon che iniziano i dolci pettegolezzi sulla seconda gravidanza dell’ex attrice americana. L’indizio che fa sognare i sudditi è dolce e ricorda l’abitudine che la duchessa incinta del primogenito aveva nel tenere la mano sul suo pancione. Un gesto che nei mesi dell’attesa abbiamo visto più volte, un gesto che accomuna molte donne in gravidanza e che lei ripeteva di continuo, ad ogni occasione. All’ultimo torneo di Wimbledon Meghan Markle ha ripetuto la stessa azione e la foto ha fatto il giro del web e tra i sognatori. C’è poi altro da aggiungere, altri indizi.

MEGHAN MARKLE INCINTA DEL SECONDO FIGLIO – GLI INDIZI CHE NON FANNO UNA PROVA

Il toto scommesse in Inghilterra è già partito e c’è chi ricorda che Harry e Meghan hanno confidato di volere una famiglia numerosa. In più ci sarebbe il confronto con Kate Middleton che è già mamma di tre bambini. Inoltre, la cicogna bis potrebbe arrivare in fretta perché il 4 agosto l’ex star della serie tv Suits compirà 38 anni. Aggiungiamo anche che la Markle non è ancora tornata al suo peso forma, così abbiamo tutti i possibili indizi.

Le foto del battesimo di Baby Archie, solo quelle ufficiali, privacy assoluta per Harry e Meghan

La foto mentre si alza dal seggiolino mostra la mano che accarezza il ventre o non è niente del genere? Gli scommettitori non aspettano altro che la conferma ma dimenticano che Archie è nato il 6 maggio, è davvero presto per un altro bebè in casa, anche se non impossibile.