Kate Middleton e Meghan Markle finalmente insieme alla finale di Wimbledon, sorrisi e outfit delle duchesse (Foto)

Possiamo finalmente mettere a tacere i pettegolezzi su Kate Middleton e Meghan Markle? Le duchesse hanno seguito insieme la finale di Wimbledon arrivando insieme, sedendo una accanto all’altra e andando via sempre in coppia ma soprattutto hanno sorriso e chiacchierato per tutto il tempo (foto). Sono foto che faranno senza dubbio piacere ai sudditi, un po’ meno a chi voleva Kate e Meghan in forte contrasto. Mentre in campo c’erano Serena Wiliams e Simona Haleps, in tribuna c’erano le mogli dei principi Harry e William. La finale femminile di tennis è stata galeotta, a Wimbledon non si aspettavano di vederle insieme perché in un’altra partita del torneo avevano evitato l’incontro arrivando separate. In realtà si erano già incontrate in un altro evento pubblico, il torneo di polo che vedeva impegnati i mariti nella partita, ma solo pochi contatti in quella occasione, con Kate Middleton indaffarata con i suoi tre figli e Meghan Markle completamente presa dal suo Archie che ha tenuto tutto il tempo in braccio.

COSA HANNO INDOSSATO MEGHAN MARKLE E KATE MIDDLETON ALLA FINALE DI WIMBLEDON

Il loro feeling inaspettato, le risate, le continue chiacchiere mentre seguivano le giocatrici in campo, nessuno pensava che tra le due duchesse ci fosse ancora questo rapporto. Forse la partita di tennis le ha riavvicinate, forse pace era già stata fatta e sugli spalti di Wimbledon è tornata la sfida degli outfit. La duchessa di Cambridge ha indossato un abito verde griffato, un modello italiano già indossato qualche anno fa.

La duchessa di Sussex ha optato per una camicia bianca, e chissà se è la stessa indossata quando aveva il pancione. Ha abbinato una gonna longuette pieghettata di tendenza negli ultimi mesi. Capelli sciolti una, capelli legati l’altra, sguardi complici, poco trucco e chissà che Kate non sia pronta a dare qualche consiglia alla neomamma.

Kate Middleton e Meghan Markle finalmente insieme alla finale di Wimbledon, sorrisi e outfit delle duchesse (Foto) ultima modifica: da