Kate Middleton al torneo di Polo porta la merenda da casa per i suoi bambini (Foto)

Al torneo di Polo anche quest’anno non potevano mancare Kate Middleton con i figli, George, Charlotte e Louis, ma allo stesso evento c’erano anche Meghan Markle con il piccolo Archie, William ad Harry (foto). La famiglia si è quindi riunita, si parla di tregua ma in realtà se i principi hanno partecipato insieme alla partita di polo per beneficenza, le due mogli sembra che si siano appena parlate. Meghan impegnata con il piccolo Archie tra le braccia e ovviamente Kate molto più indaffarata con i tre principi monelli. Se il più piccolo della famiglia reale ha dormito quasi tutto il tempo coccolato dalla sua mamma, i figli di William hanno dato un bel po’ da fare alla duchessa Cambridge. Charlotte giocava con il pallone e improvvisava passi di danza, George si arrampicava nel bagagliaio per poi tirare fuori la mazza da polo, Louis sempre pronto a scappare verso i pony e la sua mamma a rincorrerlo. Meravigliosa Kate Middleton non ha mai perso la pazienza continuando a sorridere.

KATE MIDDLETON CON I FIGLI GEORGE CHARLOTTE E LOUIS AL TORNEO DI POLO TRA GIOCHI E PIC-NIC

Kate Middleton in bianco a Wimbledon

Poi un attimo di tregua al momento della merenda, la duchessa ha radunato i suoi figli per un pic-nic semplice a base di panini e succhi di frutta. Si è seduta sul prato per far mangiare il suo piccolino mentre dava le indicazioni ai più grandi.

Deliziosa come sempre Kate Middleton questa volta ha indossato un vestito fresco rosa fragola, uno modello che lei adora in estate e ovviamente le sue scarpe con base di corda, le espadrillas, immancabili ogni anno nel suo guardaroba. Una mamma semplice con le sue mille attenzioni ai bambini, con tutto il necessario per una giornata perfetta all’aperto.