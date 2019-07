Meghan Markle prime foto pubbliche con il piccolo Archie: si va al Polo (FOTO)

Dopo il battesimo del piccolo Archie, blindatissimo e in forma privata, arrivano le prime foto di mamma Meghan al fianco del suo bambino lontano dalla zona comfort! Per la prima volta Meghan viene paparazzata in modo non ufficiale mentre passeggia e tiene in braccio il suo bambino. E’ successo il 10 luglio: tutti al Polo per veder giocare papà Harry che, tra un tiro e l’altro, torna ad assicurarsi che il piccolo stia bene! Grandi occhialoni da sole per Meghan Markle che tiene in braccio il dolce fagottino e si diverte anche in compagnia di Kate e dei nipotini. Troppo presto ancora per giocare con il piccolo Archie ma la sensazione che vada tutto bene, in famiglia, arriva anche se le malelingue continuano a mettere in giro altre voci.

MEGHAN MARKLE DOLCISSIMA CON ARCHIE IN BRACCIO NELLA GIORNATA DEL POLO

Come si può vedere nelle foto, i paparazzi hanno fotografato Meghan Markle, mentre bacia teneramente il piccolo Archie al Billingbear Polo Club, In Inghilterra. Con la duchessa e baby Archie c’erano anche Kate Middleton e i tre principini George, Charlotte e Louis, tenuto teneramente in braccio dalla mamma. Le due duchesse e i loro bambini erano al Billingbear Polo Club per assistere al match di polo charity dei principi William e Harry .

GUARDA QUI LE FOTO DEL BATTESIMO DEL PICCOLO ARCHIE

Vediamo qualche scatto direttamente dalla giornata di ieri

Come se la cava mamma Meghan Markle con il piccolo Archie? Assolutamente promossa la duchessa che per l’occasione ha scelto anche di indossare un abito largo e comodo in modo da poter essere a suo agio mentre coccolava e teneva in braccio il bambino. E ovviamente non mancano le attenzioni di Harry che appena ha finito la partita è corso subito da sua moglie per un salutino al piccolo Archie.