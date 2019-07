Kate Middleton in abito bianco sorprende tutti a Wimbledon e diventa la principessa del popolo (Foto)

Niente ferma più Kate Middleton e anche a Wimbledon ogni sua scelta è stata apprezzatissima tanto da meritare il titolo di principessa del popolo (foto). E’ quanto pensano i sudditi inglesi che se in un primo momento stavano per preferire alla duchessa di Cambridge la duchessa del Sussex oggi sono tutti dalla parte di Kate. Dal look ai modi di fare, ogni passo della Middleton è vincente e in abito bianco con dettagli neri è arrivata sui campi del torneo più glam del mondo. Non è certo solo un vestito ad eleggere la moglie del principe William principessa del popolo, come Lady Diana. Il motivo che ha sorpreso è tutti è il posto scelto dalla duchessa per seguire la partita di tennis. Kate Middleton è un’appassionata di tennis, è madrina dell’evento che ogni anno si rinnova Wimbledon e per lei c’era ovviamente il Royal Box, gli spalti riservati alla famiglia reale. Non è lì che ha voluto accomodarsi ma nel campo 14 per assistere alla partita di una giovane tennista inglese.

KATE MIDDLETON DIVENTA PRINCIPESSA DEL POPOLO

I tabloid non hanno avuto dubbi e per Kate l’appellativo è emozionante perché è così che veniva chiamata Lady D, la donna che purtroppo lei non ha potuto conoscere. Il primo luglio la mamma di di Harry e William avrebbe compiuto 58 anni, nessuno potrà mai dimenticarla e infatti nel giorno del suo compleanno in tanti le hanno reso omaggio ritrovandosi davanti al cancello di Kensington Palace, ringraziati a sorpresa dal principe William.

Ricordate i Wilmbledon vissuti insieme per le due cognate Kate e Meghan? Ridevano insieme e di gusto ma oggi sembra un momento così lontano perché loro due sono sempre più distanti, magari complice la gravidanza, la nascita del piccolo Archie e altro ma sempre meno complici.

