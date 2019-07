FaceApp: la nuova applicazione per vedere come sarai da vecchio

Già da qualche giorno i nostri social network sono invasi da foto di nostri conoscenti o di famose influencer diventate magicamente anziane. Vale lo stesso per i personaggi famosi: da cantati ad attori, tutti vogliono vedere come saranno tra qualche anno. La challenge sta infatti spopolando sul web ed è tutto merito di FaceApp, l’applicazione che permette di vedere come saremo tra molti anni. In realtà, già qualche anno fa, era successa una cosa molto simile ma l’app che modifica i volti e riempie il viso di rughe è tornata ancora una volta e adesso lo fa ancora meglio grazie agli ultimi aggiornamenti che sono stati apportati. Ma non solo. L’app non è solo in grado di mostrare come potrebbe essere il nostro volto con le rughe e i capelli bianchi. Con FaceApp si può ottenere anche la versione ringiovanita!

Sui social network è FaceApp mania: l’applicazione è amata anche dai personaggi del mondo dello spettacolo

La FaceApp challenge è partita e anche i personaggi del mondo dello spettacolo si stanno divertendo a postare sui social network le varie foto. Dal modello Mariano Di Vaio ad Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e Michelle Hunziker, ormai anche le app diventano tormentoni! Il popolo del web sta creando anche dei meme ma la sfida con FaceApp è più che aperta!

Come e dove è possibile scaricare FaceApp?

Per chi non lo sapesse, questa applicazione, protagonista indiscussa del web, si può scaricare in maniera del tutto gratuita su tutti i dispositivi Android attraverso Play Store e sui dispositivi iOS tramite App Store. Inoltre, ci sarebbe anche la possibilità di usufruire di ulteriori filtri ma, in questo caso, si dovrebbe scaricare la versione premium di FaceApp.

E tu hai già scaricato l’app del momento? Hai già partecipato alla challenge che sta spopolando sui social network in queste ultime ore?

