Francesco Totti “interrogato” dal sacerdote il giorno del matrimonio della sorella di Ilary Blasi (VIDEO)

Sono state davvero tantissime le immagini dal matrimonio di Silvia Blasi, la sorella di Ilary, arrivate dai social. La conduttrice Mediaset infatti si è divertita a condividere sui social molti momenti di questa giornata speciale: dalla preparazione, all’arrivo in macchina insieme a Chanel e alla piccola Isabel. E poi il lancio del riso, la bellissima location del matrimonio, ma anche dei momenti della celebrazione. In particolare, probabilmente nel corso dell’omelia, il sacerdote che stava celebrando la messa, ha chiamato Francesco Totti, a rispondere a una domanda. Ilary ha subito registrato un video che è poi finito sui social e come potrete immaginare ha ricevuto migliaia di visualizzazioni. Il sacerdote ha chiesto a Francesco Totti se a suo avviso il matrimonio può durare tutta la vita. Una bella domanda per il capitano che non si è preso d’animo e ha dato la sua risposta. Tutto questo ovviamente registrato anche perchè il sacerdote, quando si è accorto che Ilary stava riprendendo ha commentato: “Si brava riprendi così poi il video se lo rivedono quando litigano”.

Ma che cosa avrà risposto Francesco Totti alla domanda del sacerdote? Lo scopriamo vedendo insieme questo video.

FRANCESCO TOTTI: IL MATRIMONIO PUO’ DURARE PER SEMPRE?

Ecco che cosa ha risposto quindi il calciatore alla domanda del sacerdote nel giorno del matrimonio di Silvia con Ivan.

“Certo che può durare per sempre io credo che possa durare per sempre. Se due persone prendono questa decisione vuole dire che la persona che hai al tuo fianco è la più importante della tua vita...” ha detto Totti e visto il silenzio del sacerdote ha poi commentato “No??” mentre tutti i presenti sorridevano. “Ma siamo su Scherzi a Parte” ha commentato sorridendo Francesco. E poi Totti ha aggiunto: “Neanche al matrimonio mio ho parlato…Mo parlo al loro”.

Ed ecco il video durante il quale potrete vedere e sentire le risposte di Francesco Totti che hanno sicuramente reso più vivace la celebrazione anche grazie all’entusiasmo del sacerdote che ha unito Silvia e Ivan in matrimonio.