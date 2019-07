Buon compleanno Baby George: tre nuove foto per festeggiare i sei anni del figlio di Kate e William

Il 22 luglio 2019 il piccolo George spegne sei candeline. Un compleanno che si celebra anche in questa occasione, con delle nuove foto che Kate Middleton e William hanno deciso di pubblicare sui social! Tre nuove immagini che ci mostrano un bambino come tanti, ma che invece ha qualcosa di diverso visto che un giorno, se Dio lo vorrà, diventerà il re del Regno Unito!

Ecco il messaggio che Kate e William hanno pubblicato sui loro account ufficiali:

Happy Birthday Prince George!

The Duke and Duchess of Cambridge are very pleased to share new photographs of Prince George to mark His Royal Highness’s sixth birthday.

This photograph was taken on holiday with the family by The Duchess of Cambridge.

Thank you everyone for all your lovely messages!