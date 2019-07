Per Nina Moric la fine di un incubo, commuove il messaggio scritto per il figlio (Foto)

Nina Moric ha ritrovato suo figlio Carlos e anche la serenità dopo 4 lunghi anni di distacco forzato, una storia assurda per come la racconta lei che associa il suo incubo a quello di tante altre famiglie (foto). La cronaca ci ha drammaticamente dimostrato con il caso di Bibbiano e l’inchiesta Angeli e demoni che gli affidi illegali sono una assurda realtà. Nina Moric desidera parlarne perché la sua esperienza così dolorosa la accomuna a tanti altri genitori, perché ci ha messo un anno a far tornare il sorriso a suo figlio. Ad aiutarla è stato senza dubbio anche Fabrizio Corona che ha capito cosa fosse più giusto per Carlo, riavere su madre. Tra i suoi ultimi post su Instagram la Moric ha scritto un lungo messaggio sull’affido del figlio. Circa un anno fa ha riottenuto la custodia ma l’incubo è stato atroce. Confida che potrebbe scrivere un libro di quegli anni in cui il suo Carlos era stato affidato ai Servizi Sociali e collocato dalla nonna paterna.

NINA MORIC RACCONTA COME GLI HANNO TOLTO SUO FIGLIO CARLOS

Avrebbero dovuto solo verificare le sue condizioni fisiche e psicologiche, pensava si trattasse di pochi giorni, si è sottoposta ad esami di ogni tipo: “lo hanno allontanato perché avrebbero dovuto verificare la mia condizione psicofisica, credevo fosse questione di giorni, così mi sono sottoposta a esami di ogni genere, perizie psichiatriche, su droga, alcol, ci hanno impiegato mesi e non ci fosse una sola cosa che non andasse. Eppure dopo questi mesi mi fu comunicato che ormai riportarmi Carlos sarebbe stato un trauma per lui. Ho combattuto per 4 anni, soprattutto perché era evidente che nemmeno Carlos stesse bene e questa assurda decisione stava facendo soffrire lui tanto quanto me. Ho indagato tanto per conto mio e per quanto tutto portasse ad una storia di conoscenze, legami politici, non volevo crederci”.

Fa rabbrividire il racconto della modella croata che aggiunge: “Dopo un anno leggo quotidianamente la storia di Bibbiano, ho collegato tante cose e sono sicura che Bibbiano sia la punta di un iceberg, un piccolo pezzo di puzzle di una situazione diffusa in tutta Italia. Combattete sempre per i vostri figli, ci ho messo 4 anni per riaverlo e un anno per farlo tornare a sorridere”.