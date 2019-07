Finisce in rissa un matrimonio nel famoso Castello delle Cerimonie: un cameriere ferito

E’ il sogno delle giovani coppie che desiderano qualcosa di speciale per il giorno del loro matrimonio: è il Castello delle cerimonie tanto amato da finire anche al centro di un programma televisivo su Real Time. E’ il castello del Boss delle cerimonie, don Antonio, che ha lasciato la sua eredità a Donna Imma. La figlia di Don Antonio dopo la sua morte ha preso in mano le redini della Sonrisa e il successo dello show ha continuato a essere grande. Ma questa volta il nome del Castello finisce sui giornali e non per una bella notizia. Pare infatti che qualche giorno fa, la cerimonia per un matrimonio sia finita in rissa. Coinvolti alcuni camerieri ma non solo…Qualcuno ha maliziosamente pensato che ci fossero le telecamere per una puntata della nuova stagione su Real Time e che questa sarebbe stata una puntata da picchi di share ma purtroppo, come spesso raccontiamo, la realtà supera la fantasia.

RISSA AL CASTELLO DELLE CERIMONE: CAMERIERE RESTA FERITO

Ma che cosa sarebbe successo? Secondo quanto riferito dalle autorità tutto sarebbe iniziato da un gesto fatto dal cameriere. La cerimonia era in onore di una coppia di giovani sposi cinesi. Pare che un invitato non abbia gradito il gesto del cameriere che stava per togliergli il piatto, credendo probabilmente che avesse finito di mangiare. Questo commensale quindi avrebbe preso il piatto e lo avrebbe spaccato in testa al cameriere che sarebbe rimasto ferito.

I responsabili del Castello delle cerimonie avrebbero quindi chiamato le forze dell’ordine cercando di portare nella hall l’invitato su di giri. Ma l’uomo, nonostante la presenza delle forse dell’ordine avrebbe persino preso dei monitor del computer per lanciarli addosso ai dipendenti della struttura.

Bloccato appena in tempo dai militari, ha aggredito anche loro a calci e pugni ed è stato arrestato per violenza e resistenza a un pubblico ufficiale oltre che denunciato per le lesioni nei confronti del cameriere. Dopo le formalità dell’arresto è stato giudicato con rito direttissimo e condannato a un anno reclusione con sospensione della pena. E di certo non dimenticherà questo matrimonio.

