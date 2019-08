Vergine, oroscopo Paolo Fox settembre 2019: cosa dicono le stelle per il mese di settembre?

Cosa succederà nel corso del mese di settembre 2019 ai nati sotto il segno della vergine? Ce lo dice Paolo Fox con il suo oroscopo su amore, lavoro e salute. In amore bisogna dare la giusta importanza ai sentimenti evitando di metterli in secondo piano. Nel lavoro si attendono conferme ma il mese va abbastanza bene per quanto riguarda gli affari. La salute può migliorare nel corso di questo mese, anche grazie a Marte. Per leggere l’oroscopo di Paolo Fox del 2019 della vergine, clicca qui.

L’OROSCOPO DELLA VERGINE DI SETTEMBRE 2019: ECCO TUTTO QUELLO CHE ACCADRÀ IN AMORE, LAVORO E SALUTE

AMORE – Per quanto riguarda l’amore, i nati sotto il segno della vergine hanno più tempo da dedicare ai sentimenti ma anche maggiori energie da investire in questo ambito. Secondo le previsioni di Paolo Fox, si ha maggiore forza anche in caso di cambiamenti in atto. E’ un momento in cui è importante sapersi adattare alle nuove esigenze che la vita mette di fronte e dunque le abitudini possono subire delle modifiche. Coloro che da molto tempo vivono una crisi, possono trovare una persona di cui innamorarsi e con cui fare progetti. I nati sotto il segno della vergine che da anni sono soli, devono iniziare a chiedersi se non siano bloccati dal punto di vista dei sentimenti. L’ultimo fine settimana può essere intenso.





LAVORO – E nel lavoro come andranno le cose a settembre 2019 per la vergine? Secondo le stelle di Paolo Fox, il mese inizia piuttosto bene. Alcuni possono però essere in attesa di conferme dal punto di vista contrattuale ed economico. Rispetto ad inizio anno, le cose iniziano a rasserenarsi. Qualcuno, per realizzare un progetto, può decidere di investire del denaro ma è importante stare attenti a non esagerare. Secondo questo oroscopo potrà arrivare una telefonata alla vergine in questo periodo dell’anno, che potrebbe essere decisiva. Il giorno 9 è interessante per valutare la possibilità di attuare un’idea. I pianeti sono dalla parte della vergine, in particolare Marte e Saturno, ma anche il Sole, che favorisce gli affari. Possono arrivare delle soddisfazioni.

SALUTE – Dal punto di vista della salute la vergine può vedere dei miglioramenti a settembre 2019. Marte nel segno porta a grande eccitazione. Anche Urano e Saturno sono favorevoli, e questo è un bene. Chi deve affrontare una terapia, un’operazione o una cura in generale, sarà favorito da questo cielo. Intorno al 13, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, il tratto gastrointestinale sarà più delicato. Bisogna stare alla larga dallo stress.