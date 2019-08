Gli auguri di Ferragosto originali per voi pensati da Ultime Notizie Flash

Quest’anno abbiamo deciso di divertirci un po’ augurandovi un buon Ferragosto ma anche pensando a delle frasi divertenti inventate dalla nostra redazione per questa occasione. Ormai il 15 agosto tutti gli italiani si inviano gli auguri per il Ferragosto 2019 anche se non è ancora molto chiaro a tutti il motivo ma si sa, va di moda. E allora abbiamo pensato anche noi a delle frasi divertenti da inviare a parenti e amici che si stanno magari godendo le vacanze e le ferie, se sono fortunati, e che invece sono a casa sotto il ventilatore in caso contrario.

Delle frasi pensate per voi dalla Redazione di Ultime Notizie Flash.

GLI AUGURI DI FERRAGOSTO 2019 PENSATI PER VOI DALLA REDAZIONE DI ULTIME NOTIZIE FLASH

Ecco per voi una selezione di frasi originali da condividere sui social, da mandare su whatsapp a parenti o amici che come sempre vi faranno gli auguri in questa giornata.

Scendo in spiaggia e piazzo l’ombrellone quando arriva un gavettone, è Ferragosto l’avevo scordato e anche quest’anni mi hanno bagnato. E a te che sta sorridendo auguro un buon Ferragosto per farti arrosto

Sulla spiaggia in riva al mare, in montagna al fresco degli alberi: ti auguro di passare una serena giornata e Buon Ferragosto

Godiamoci queste ferie di Ferragosto anche mangiando un bel pollo arrosto, tra una fettina di anguria e l’altra, ti auguriamo un buon 15 agosto

Il gavettone anche quest’anno è arrivato e Ferragosto se n’è già andato. Buon 15 agosto anche a te

Meritato riposo al 15 agosto che mi godo a più non posso. Buon bagno a te che sei al mare, io mi vado a rinfrescare…

Buon Ferragosto anche a te che non ami mangiare ma che in questo giorno non potrai stare a guardare. Se la salsiccia non ti piace, prendi l’anguria e resta vivace!

Buon Ferragosto a te che sei in viaggio, io nel dubbio faccio un tuffo anche per te

E noi vi auguriamo di passare in modo sereno questa giornata di riposo anche perchè ricordate che se state festeggiando Ferragosto con un giorno di ferie siete fortunati perchè un lavoro lo avete.