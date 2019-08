Il dolore composto dei genitori di Nadia Toffa nel giorno del suo funerale

In questi giorni abbiamo parlato molto del grande dolore dei colleghi e degli amici di Nadia Toffa dopo la notizia della sua morte. Per rispetto, come si suole fare in questi casi, abbiamo evitato di entrare nella vita privata di una famiglia che di certo sta soffrendo e soffrirà ancora moltissimo. I genitori di Nadia Toffa hanno perso una figlia, una persona speciale che non sarà più insieme a loro sul divano, nelle cene di famiglia, nelle feste. Il loro oggi, come begli ultimi giorni, è stato il dolore composto di due persone che forse da tempo sapevano quello che sarebbe successo a Nadia. Sapevano che la loro guerriera si sarebbe dovuta arrendere perchè la battaglia era più dura di quello che lei si aspettava. Oggi papà Maurizio e mamma Margherita hanno salutato per l’ultima volta la loro leonessa, consapevoli di certo, del fatto che Nadia veglierà sempre su di loro.

“Se guardiamo Nadia nella bara ci viene un senso di ribellione, se riusciamo a guardare alla bara come una culla ci accorgiamo come la doniamo alla vita eterna” ha detto padre Maurizio Patriciello nel corso della celebrazione del funerale di Nadia. Ha voluto rincuorare con queste parole di genitori di Nadia che con il volto segnato dal dolore hanno seguito la celebrazione cercando conforto nelle parole del sacerdote.

La più grande paura di Nadia era quella di lasciare la sua mamma da sola, senza una figlia; ha più volte ricordato che i genitori non dovrebbero mai vedere un figlio andare via. Ma una cosa è certa: la sua mamma e il suo papà riceveranno tutto l’amore che lei non potrà dare dai nipotini che saranno al loro fianco per provare a sentire meno dolore.

