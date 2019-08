Il dolore di Alice la nipotina di Nadia Toffa: “Spero di somigliarle almeno un po’”

Nella sua ultima intervista per Verissimo, Nadia Toffa aveva spiegato a Silvia Toffanin quanto la sua famiglia fosse stata fondamentale per lei nei giorni più difficili. Aveva parlato a cuore aperto dei suoi adorati nipotini e di quanto fosse legata a loro. E oggi, nel giorno dell’ultimo addio, dall’altare della cattedrale di Brescia, parla Alice che vuole salutare facendosi forza, la sua adorata zia. Nadia era legatissima ad Alice, aveva postato anche delle foto con lei sui social. E oggi la nipotina di Nadia non poteva non salutare la sua cara zia. E lo ha fatto spendendo delle dolcissime parole per Nadia.

LE DOLCISSIME PAROLE DELLA NIPOTE DI NADIA TOFFA NEL GIORNO DEL SUO FUNERALE

Alla fine della cerimonia funebre, Alice, la nipote di Nadia, la ragazza che abbiamo visto accompagnare Margherita, la mamma della Toffa presso la camera ardente, ha voluto ricordare la sua dolce zia. E lo ha fatto con queste dolcissime parole:

“Non voglio ricordare la ‘Iena’ che tutti conosciamo o la guerriera ma la mia cara zia, che aveva fiducia in me, che mi rincuorava e che trovava sempre tempo per darmi consigli e tanto tanto sostegno.. Avrei voluto godere di più del tuo amore, mi ripeteva sempre di essere forte e di sorridere alla vita perché è sempre bella e io lo farò per lei. Cara zia Nadia, rappresenti per me un modello di donna straordinaria, molto molto coraggiosa, sono fiera di essere tua nipote e spero di somigliarti un pochino”

LEGGI QUI L’OMELIA DI PADRE MAURIZIO PATRICIELLO

Nadia, qualche mese fa sui social, postava una foto e mostrava Alice alle prese con la lettura del libro che aveva scritto, Fiore d’inverno. E diceva di essere fiera e orgogliosa di avere una nipote come lei. “Mi sento proprio fortunata” scriveva Nadia Toffa sui social mostrando la sua Alice e sperava di aver reso la sua famiglia orgogliosa per quello che aveva scritto nel suo ultimo sforzo, il libro che tutti potranno leggere per ricordarsi di lei.

Anche il Vescovo di Brescia ha voluto ricordare Nadia e lo ha fatto con queste parole: “In punta di piedi ma con sincero affetto vorrei farmi vicino ai familiari di Nadia Toffa, condividere nella speranza per quanto mi è possibile il loro grande dolore. Mi affianco ai suoi colleghi di lavoro e alle tante persone che l’hanno conosciuta, per rendere onore al suo indomito coraggio, al suo sorriso gentile, alla sua lotta contro la disonestà, ma soprattutto la sua passione per la vita, la vita vera“. Queste le parole di Monsignor Tremolada.

